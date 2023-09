Preminuo glumac David McCallum, bio je jedna od najvećih televizijskih zvijezda, a novu generaciju obožavatelja osvojio je u seriji NCIS

Glumac David McCallum umro je prirodnom smrću u 90. godini.

Glumac David McCallum, koji je postao jedna od najvećih televizijskih zvijezda 1960-ih glumeći ruskog špijuna Ilju Kurjakina u "The Man from U.N.C.L. E.", a potom osvojio novu generaciju obožavatelja u popularnoj seriji "NCIS" desetljećima kasnije, umro je u 90. godini.



"Duboko smo ožalošćeni zbog smrti Davida McCalluma i privilegirani smo što je CBS bio njegov dom toliko godina. David je bio darovit glumac i pisac, a voljeli su ga mnogi diljem svijeta", objavio je CBS na društvenim mrežama u ponedjeljak.

Magazin Variety objavio je da je umro prirodnom smrću.

Sin dvoje glazbenika, rođen u Škotskoj, imao je glumačku karijeru dugu sedam desetljeća koja seže još u studentske dane 1950-ih pri londonskoj Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti, gdje mu je jedna od kolegica bila buduća zvijezda Joan Collins.

Karijeru je započeo sporednim ulogama u nizu britanskih filmova, uključujući "Noć za pamćenje" ("A Night to Remember") 1958., gdje je glumio Harolda Bridea, radiooperatera na Titaniku.

Privukao je pozornost američke publike svojom malom, ali ključnom ulogom jednog od ratnih zarobljenika koji planiraju masovni bijeg iz njemačkog zarobljeničkog logora u klasiku Drugog svjetskog rata iz 1963. "Veliki bijeg" ("The Great Escape").

McCallum je također gostovao u brojnim američkim TV serijama, a 1964. godine pojavio se u pilotu špijunske serije "The Man from U.N.C.L.E." u kojoj je glumio američki glumac Robert Vaughn.

Serija je osmišljena da prikaže Vaughna u ulozi poletnog Napoleona Soloa, koji se bori protiv zlih agenata iz THRUSH-a.

McCallum je glumio njegovog kolegu iz U.N.C.L.E-a, agenta Ilju Kurjakina. Noseći plavu Beatles frizuru i ogrnut tajanstvenošću i seksepilom, brzo je postao hit među obožavateljima.

Uloga je McCallumu donijela dvije nominacije za Emmyja i status idola pop kulture.

MGM, koji je producirao seriju, rekao je kako je on privukao više pošte od obožavatelja nego bilo koja druga zvijezda u slavnoj povijesti tog studija, iako je McCallum kasnije inzistirao da je Vaughn dobio isto koliko i on.

U intervjuu za britanske novine Mirror 2016., McCallum je rekao kako su njegovi obožavatelji bili toliko gorljivi da se tijekom šetnje njujorškim Central Parkom, dok se emitirala serija, oko njega okupila gomila ljudi.

"Ljudi su se počeli naguravati, a sa stražnje strane došla su dva policajca na konjima koji su me morali podići. Istrčali smo iz parka", rekao je.

Govoreći o privlačnosti serije, koja se emitirala četiri sezone, McCallum je za Radio Times 2015. rekao kako se pojavila u vrijeme kada je postojala ogromna tjeskoba zbog Vijetnamskog rata i zabrinutosti oko Hladnog rata.

"Bilo je to teško vrijeme u Americi i priča o dva agenta, jednom Amerikancu i jednom Rusu, koji su se činili vrlo prijateljski raspoloženi i sposobni surađivati unatoč svim mukama, zahvatila je javnost", rekao je.

U godinama koje su uslijedile, McCallum je ostao zaposlen, posebno na TV-u, glumeći u britanskim serijama "Colditz" i "Sapphire & Steel", a također se pojavio kao gost u brojnim popularnim američkim serijama, uključujući "Hart to Hart", "Matlock", "Ubojstvo, napisala je" ("Murder She Wrote"), "Zakon i red" ("Law and Order") i "Seks i grad" ("Sex and the City").

Novi susret sa slavom dočekao ga je kada je McCallum preuzeo ulogu medicinskog istražitelja Donalda "Duckyja" Mallarda u CBS-ovoj vojnoj detektivskoj seriji "NCIS".

Bila je to jedna od najpopularnijih serija američke televizije tijekom emitiranja dužeg od 19 godina.

McCallum, koji je rekao da mu je to "najbolja uloga ikad", udubio se u ulogu proučavajući forenzičku medicinu, govoreći na kongresima patologa pa čak i prisustvujući obdukcijama.

"Imao sam nevjerojatan život. Mogu sjediti ovdje tjedan dana i razgovarati o prošlosti i 99,9 posto bit će pozitivno", rekao je McCallum za Mirror.

