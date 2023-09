Maja Medved napustila je MasterChef, ali njezina životna priča prava je inspiracija: ''Lagala bih kada bih rekla da...''

Maja Medved druga je ispala kandidatkinja ovogodišnje sezone ''MasterChefa'', njezin život prava je inspiracija, a nakon otkaza koji je dala posvetila se onome što najviše voli.

Maja Medved 42-godišnja je blogerica iz Zagreba, a unatoč tome što često dijeli svoje kulinarsko znanje na internetu, njene srdele nisu bile dovoljno dobre za ostanak u showu. Iako joj je tanjur bio uredan, okusi nisu bili pogođeni, a njezino je MasterChef putovanje prerano završilo.

''Lagala bih kada bih rekla da nisam razočarana, ali ne odlukom žirija već propuštenom prilikom da pokažem svoje pravo lice i način razmišljanja u kuhinji, odnosno na tanjuru'', priznaje Maja.

Od dvadesetak ostalih kandidata, zbližila se s dosta osoba, a svatko ju je zbog nečeg posebnog osvojio.

''Najviše sam se zbližila s Asmirom i Tonkom s kojima sam dijelila sobu, zatim s Petrom Tucmanom i Dominikom s kojima sam puno raspravljala o receptima, sastojcima, tehnikama kuhanja... Te s Markom jer je zaljubljenik u treninge kao i ja. Favoriti su mi Petar i Dominik!''

Maja vodi svoj blog Beautyliciouslife, voli ići u teretanu, a uz to je i majka troje djece. Kako uspijeva to sve uskladiti?

''Naši dečki više nisu mali pa to pojednostavljuje stvari. Jedan od razloga zbog kojih sam prije godinu i pol dala otkaz bila je i potreba za kvalitetnijim obiteljskim suživotom - sada puno lakše usklađujemo rasporede i koherentniji smo'', rekla je.

Kad je u pitanju hrana koju najviše voli spremati, tu je odlučna.

''Najviše volim spremati hranu koja se jede prstima - nema te mrlje na majici koja će zasjeniti opuštenu atmosferu za stolom! Isto tako, volim iznenaditi dragu osobu tortom za njegov/njezin rođendan - valjda se nikada nisam pomirila s razmišljanjem da slavljenik taj dan mora biti u drugom planu i na usluzi svima oko sebe'', govori.

Djeca obično vole klasična jela koja se najlakše pripremaju, ali, njezini sinovi uz mamu su naučili prstiće oblizati nakon malo kompliciranijih jela.

''Svi vole chilli con carne, enchilade, dobar curry, lepinje s koftama, sushi, lazanje, bbq rebarca, pečeno pile...'', kaže, a upravo takve recepte za njihova omiljena obiteljska jela dijeli na svom blogu.

Kod pripreme jela voli eksperimentirati.

''Privlače me nove tehnike, začini, namirnice, okusi, načini prezentacije... Ali ne volim pretenciozno kuhanje - trudim se ono naučeno pojednostaviti do te mjere da mi bude od koristi na svakodnevnoj bazi.''

Svoj blog na kojem dijeli razne recepte, upute za izradu raznih kućnih ukrasa te jednostavnih životnih savjeta već dulje vrijeme uspješno vodi, a nas je zanimalo gdje je dobila inspiraciju.

''Nakon otkaza željela sam preusmjeriti energiju na obitelj i područja koja me zanimaju. Ubrzo se rodila ideja o blogu i svemu što me opisuje i u čemu uživam, a to je kuhanje, izrada ukrasa za dom i torti. S obzirom na užurbanost današnje svakodnevice, željela sam pokazati da se veća okupljanja ne moraju pretvoriti u noćnu moru, da jedan mali ekstra korak može transformirati cijelo jelo, ali prvenstveno potaknuti druge da kuhaju s ljubavlju i obavezno unesu sebe u to što rade. Otuda i misao vodilja: male stvari za veliki dojam'', rekla je.

Međutim, to oduzima i puno vremena. Ali, Maja i za to ima rješenje.

''Prednost osobnog bloga je to što sam diktiraš učestalost objava. Ne radim to kvantitete radi ili po špranci, već se trudim da objave budu kreativne, provjerene i nešto što od srca preporučujem.

A što ju više ispunjava, kuhanje ili izrada ukrasa?

''Kuhanje! Izrada ukrasa je nešto što me smiruje i uglavnom se svodi na određene dane u godini. Smatram da je kuhanje jedna od temeljnih vještina kojom bi svatko trebao ovladati (barem u nekoj mjeri) te da je najzdraviji način prehrane onaj iz vlastite kuhinje.''

A odakle joj inspiracija za nove recepte koje treba često dijeliti na svom blogu?

''Inspiracija je svuda oko nas! Promatram prirodu, njezine boje, oblike i teksture, isprobavam nove okuse ili zažmirim i prisjetim se onih iz djetinjstva, prepuštam se kreativnosti i toj želji da napravim nešto na svoj način. Uvijek me iznova oduševi kada naiđem na šarene mrkve, cvjetove tikvica, razne vrste domaćih rajčica, limune s nekog od naših otoka, bukete začinskog bilja i nove začine - njih jako volim'', govori uzbuđeno.

Upravo svojom upornošću Maja može biti primjer mnogim ženama oko sebe, a evo koji bi savjet dala onima koji teško pronalaze vrijeme za sebe uz obitelj i posao.

''Govorim iz iskustva kada kažem da se svijet neće prestati okretati ako odvojimo vrijeme za sebe. Naučila sam zažmiriti na kuhinju i dnevni boravak koji nisu kao iz kataloga, ispada da se može disati punim plućima i s malo više prašine!'' govori kroz smijeh.

''Unaprijed planiram obroke za naredni tjedan, a popratne poslove (nabavka namirnica i slaganje u špajzu, stavljanje suđa u suđericu i vađenje itd.) raspodijelim na sve članove obitelji. To mi je iznimno važno jer imam tri sina i odgajam ih da budu samostalne osobe koje će jednoga dana ravnopravno sudjelovati u kućanskim i roditeljskim obavezama. Jedan od savjeta svakako je i korištenje modernih kuhinjskih uređaja koji štede vrijeme. Već dugi niz godina koristim kuhalo za sporo kuhanje i ne mogu ga dovoljno nahvaliti!'' dodala je.

Njezina djeca na prolazak u Top 24 kandidata showa reagirali su jako uzbuđeno.

''Bili su jako sretni i puni očekivanja koja, nažalost, nisam ispunila. Ali ako prepoznaju moju strast za kuhanjem, želju za učenjem, kolegijalnost, lojalnost timu, borbenost do zadnje sekunde... bit ću zadovoljna'', govori skromno.

Maja odaje dojam vrlo snažne i odlučne žene, odakle joj inspiracija?

''To je vjerojatno zbog naučenih lekcija iz vlastitih pogrešaka i tog urođenog optimizma koji ponekad prkosi čak i zdravom razumu. Jakost se može definirati i kao: "znati što želiš", "ne pretvarati se", "vjerovati u sebe", ali i "isplakati se i ići dalje", govori jasno.

A za kraj, nekoliko ili-ili pitanja.

Strana ili domaća kuhinja?

''To je kao da me pitate koje dijete više volim!'', govori kroz smijeh.

''Obožavam više stranih kuhinja s različitih kontinenata, tako da mi je želja otići u duži gastro turizam - gladna! No znam da ću jedva čekati vratiti se mediteranskoj kuhinji koja mi uvijek dodirne dušu'', rekla je.

Slano ili slatko?

''Kombinacija jednog i drugog'', neodlučna je Maja.

Jednostavni ili kompliciraniji recepti?

''Jednostavni. Vrhunska namirnica pričat će najljepšu priču i s malo soli, papra i par kapi domaćeg limuna i maslinovog ulja'', odlučna je ovdje Maja.

U daljnjem natjecanju ostaju 22 kandidata.

