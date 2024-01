Aljošu iz Kumova nova uloga odvela je do New Yorka, pogledajte kako je utjelovio legendarnog izumitelja!

Vladimir Tintor ima glavnu ulogu u predstavi "Nikola Tesla: Puni krug", koja je imala svjetsku premijeru u New Yorku, a sada je premijerno prikazana i u Zagrebu.

U Zagrebu je održana premijera predstave "Nikola Tesla: Puni krug", glazbeno-scenskog projekta autora Petre Radin i Marija Kovača.

Nikolu Teslu u predstavi glumi Vladimir Tintor, kojeg gledamo i u hit-seriji Nove TV "Kumovi" kao Aljošu Gotovca.

Predstava je svoju svjetsku premijeru imala u New Yorku 7. studenog, uoči dana kada je Nikola Tesla patentirao svoj izum na daljinsko upravljanje

Premijera je održana u Teslinu omiljenom restoranu Delmonico's, ali i u prostoru hrvatske zajednice u Pastoralnom centru bl. Ivana Merza.

Vladimiru je to bio jedan od događaja po kojem će pamtiti 2023. godinu.

"Svakako ću je pamtiti po Kumovima, Veneciji, i po performansu o Tesli koji smo izveli u New Yorku ove jeseni. Teška godina, ali trudim se pamtiti samo lijepe stvari", rekao nam je nedavno glumac.

Tintor je prošle godine imao čast prisustvovati i prestižnom Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je premijerno prikazan film "Domaćinstvo za početnike", u kojem ima jednu od glavnih uloga.

"Prošla godina baš me je obasula lijepim stvarima u poslovnom smislu. Značajna mi je ta premijera, imao sam osjećaj da sam u snu što sam uopće tamo, među tim ljudima i kolegama. Taj film meni je bio kao jedan veliki izazov, redatelj tako umjetnički zaigran i ozbiljan u isto vrijeme. Doslovce smo film stvarali svaki dan, bili smo tako raznolika ekipa koja je sklopila velika prijateljstva i to se vidi na ekranu, čini mi se, i koliko čujem, u Zagrebu na ZFF-u je jako dobro primljen. Film sada počinje svoj život i distribuciju po Americi od kraja mjeseca i toliko mi je to nerealno i lijepo u isto vrijeme. Veselim se čuti povratnu informaciju i otamo", pohvalio nam se Tintor.

