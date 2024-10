Ovo je bivša supruga pjevača kojeg Hrvatice obožavaju, njihov brak raspao se poslije 16 godina

Pjevač Peđa Jovanović početkom listopada otkrio je kako se rastao od supruge Ane Jovanović, evo tko je ona.

Pjevač Peđa Jovanović početkom ovog mjeseca otkrio je kako su on i supruga Ana stavili točku na kraj svog braka nakon dugih 16 godina.

Naime, nakon što su u braku prošli brodolom krajem prošle godine, njih dvoje su odlučili svojoj ljubavi dati drugu šansu, ali uvidjeli su da dalje ipak ne ide.

Inače, Jovanović je u više navrata pričao kako se borio s ovisnošću o alkoholu zbog čega ga je na neko vrijeme supruga Ana i napustila.

''Ostavila me je baš u tom periodu kada sam pretjerivao u piću. Nije me mogla trpjeti, to nitko ne bi mogao niti trebao...'', rekao je jednom.

A tko je lijepa Ana?

Jovanović je uspješna poduzetnica koja dizajnira svoje kupaće kostime, a s Peđom ima troje djece. Iako ostatak svog života voli držati u tajnosti, bavi se influencerstvom, a na Instagramu ju prati čak 290 tisuća ljudi.

Svakodnevno s njima dijeli svoje fotografije, a mnogi joj se dive kako izgleda obzirom da je rodila troje djece.

Kako izgleda, pogledajte u nastavku i našoj galeriji.

Inače, Peđa je ove godine nastupio i u Hrvatskoj, a u Lisinskom je nastupio tri večeri. Atmosferu pogledajte OVDJE.

