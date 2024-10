Tko je partnerica kapetana Dinama? Ademi je prošao kroz kalvariju, a kći bivšeg nogometaša bila mu je najveća podrška

Sinoć je Dinamo Zagreb ostvario prvu pobjedu u ovogodišnjoj sezoni Lige prvaka, a kapetanu Dinama podršku je pružala njegova partnerica Andrea.

Kapetan zagrebačkog Dinama Arijan Ademi jučer je odigrao sjajnu utakmicu protiv Red Bull Salzburga, zaradivši visoku ocjenu prema aplikaciji Sofascore (7.9).

Nekadašnji makedonski reprezentativac rođen u Šibeniku vratio se u Dinamo prošle godine u ovo vrijeme, a podršku mu je pružila partnerica Andrea Janković.

O djevojci Dinamovog kapetana ne zna se puno toga osim da je njezin otac bivši igrač Rijeke Janko Janković a Ademija je upoznala na padelu u vrijeme kada je prolazio kalvariju u karijeri.

Naime, 2015. godine je bio suspendiran na četiri godine zbog uzimanja dopinga, no uspio je dokazati kako nije kriv i vratio se igri 2017. godine.

"Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam u sve, prijatelje, bližnje... Bilo mi je jako teško u tom periodu. Sumnjao sam da mi je netko podmetnuo. Ne vjeruješ nikome, ni obitelji... No vjerovao sam da to nekako mora izaći, da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Bio sam ljut, bijesan, ali kasnije shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene koji me plaćao obje godine suspenzije. Da su me ostavili samog bilo bi mi puno teže", poručio je Ademi, a prenosi Večernji list. "I dalje imam traume, bojim se svega, pazim na sve. U kafićima tražim da preda mnom otvore kolu. Možda je to i prevelika fobija, ali nadam se da će s vremenom i to proći."

Andrea i Arijan imaju dva sina, rođena 2020. i 2022. godine.

Izvještaj s utakmice između Red Bull Salzburga i Dinama također pročitajte na gol.hr-u (OVDJE), a golove Sandra Kulenovića i Brune Petkovića pogledajte OVDJE.

Ovom pobjedom Dinamo je osvojio pravo malo bogatstvo, a o kolikoj se cifri radi, otkrili su kolege s gol.hr-a (OVDJE).

Ademijev trener Nenad Bjelica zbog crvenog kartona nije mogao biti na klupi Dinama, pa je u posebnom društvu bio na tribinama. Tko je bio s njim, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naš glumac podijelio vlastitu priču o dječaku koji je maltretirao njegova sina: ''Probali su me zaustaviti, ali...''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pogledajte u kakvoj je jurilici Beckham došao u inspekciju nove kuće vrijedne čak 77 milijuna dolara!

Ono kad se Lidija Bačić gotovo prekrije od glave do pete, a fanovi joj ni tad ne mogu odoljeti!

Premijeru filma o Draženu nije mogao propustiti ni njegov samozatajni nećak, koji mu nevjerojatno sliči

Pogledaji ovo Clubzone Mostarac za kojim žene luduju otkrio tajnu svojih košulja, koje su mu postale zaštitni znak: ''Krenulo je spontano...''

Pogledaji ovo Celebrity Svi su prasnuli u smijeh kad je Majin Bloom izrazio svoju želju, a njegov originalni outfit za safari je neodoljiv!

Jedan od rijetkih pjevača s ovih prostora koji karijeru gradi bez skandala: ''Najlakše je od sebe praviti budalu!''

Ovo je najskuplja proslava 18. rođendana na Balkanu? Ono što je od obitelji dobio na poklon zvuči nestvarno!