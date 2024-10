Mostarac za kojim žene luduju otkrio tajnu svojih košulja koje su mu postale zaštitni znak: ''Krenulo je spontano...''

Osim 28. listopada, zbog velikog interesa publike, Adi Šoše će se u Lisinski vratiti i 9. veljače te 18. ožujka.

Adi Šoše, omiljeni glazbenik rodom iz Mostara, koji je publiku diljem regije osvojio glasom, stasom, ali i stilom, gostovao je na Extra FM-u.

Dok odbrojava posljednje dane do svog prvog solističkog nastupa u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, voditeljici Ivoni Ažić otkrio je kako je za obožavatelje pripremio brojna iznenađenja, ali i ime svog posebnog gosta.

Osim 28. listopada, zbog velikog interesa publike, Adi će se u Lisinski vratiti i 9. veljače te 18. ožujka.

Na pitanje oko treme, iskreno je odgovorio.

"Uuuu, odakle da krenem, imam malu tremu iskreno da kažem, nije je bilo kada smo tek objavili te datume, ali kako prilazimo bliže koncertima nekako je sve teže i teže psihički, ali opet to je neka pozitivna trema i jedva čekam da izađem pred publiku. Prije par godina sam tamo otpjevao možda dvije pjesme, bilo je super. Bila je noć posebna, ali i osjećaj kao da je mnogo više ljudi prisutno nego što zaista stane u tu dvoranu... tako da jedva čekam opet da to vidim i čujem ponovo", rekao je.

Na repertoaru će se naći pjesme s dva objavljena Adijeva albuma, kao i popularni duet "Sve ili ništa" koji je nastao u suradnji s Tonyjem Cetinskim.

"Ta suradnja je onako interesantna na mnogo načina. Mi smo tu pjesmu snimili zapravo prije više od tri godine... I nekako taj cijeli proces, znači od trenutka snimanja pjesme do njenog izlaska je ono bio fakat dug, vrlo dugotrajan. Međutim, ogromna je čast, stvarno, Tony Cetinski je tako veliko ime, mislim, jedna od najvećih regionalnih pop-zvijezda. I što se mene tiče, mogao sam čekati još jedno 15 godina. Nismo se osobno niti poznavali, umjetna inteligencija je napravila spot. Ma neka je pjesma izašla, meni je drago stvarno da je konačno ugledala svjetlo dana. I to je jedna super lijepa stvar u mojoj karijeri, ta suradnja, tako da hvala Tonyju još jednom. I vidimo se u Lisinskom, brate moj", priznao je.

Adijev zaštitni znak, osim glasa, postale su i zanimljive košulje. Reci mi od kuda uopće ta ideja s košuljama i kako si dogurao do 173 košulje u svom ormaru?

"Ma to sam rekao skoro, ali nisam ni ja siguran, možda ih je sada već više, jer mi svako malo stiže po jedno 5, 6 komada. Krenulo je spontano; imao sam ideju da uvijek nosim crnu košulju, crne hlače i crne cipele, iskren da vam budem. Da mi to bude k'o neka radna ono, mandura, neko radno odijelo i ja sada furam to for life. Međutim, nakon jedno par mjeseci malo me počelo smarati, trebala mi je neka svježina i onda sam pomalo počeo da kupujem za par eura, rasprodaje neka i onda je to lagano preuzimalo, sada naručujem košulje online po pet, šest,...", kaže.

Pitanje o tome što će s tolikim košuljama Adi rješava s osmijehom:

"Furam ih samo jednom na svirci, stavim ih u ormar i onda tu stoje."

Na pitanje hoće li ih privatno više nositi, dodao je: "Nikada, nikada. Ne znam da sam možda jednu obukao dva puta.

Što ćeš kada više ne bude mjesta u ormaru?

"Pa ništa, onda ću kupiti novi ormar. Ja ih bacati neću sigurno... Ali opet 'ko zna, ja sam čovjek od puno faza u životu...", kaže Adi.

Jednu fazu obilježila je i duga kosa, koja je uz sunčane naočale služila kao štit od straha od javnih nastupa.

"Zeznut jedan period, prve možda tri godine karijere, ono, otprilike, kosu sam imao dugu pa sam bukvalno kosu gurao preko cvika. Grozni su to bili strahovi, ali eto hajde, nekako sam se na kraju, kako se kaže - spasio. Ja sam uvijek htio da napredujem, da promijenim tu situaciju i valjda je to nekako i dovelo da sam na kraju i uspio...", rekao je.

Mladima Adi poručuje: "Teško je sada iz ove perspektive reći, ali budite hrabri. Treba izaći iz zone komfora, budite hrabri i radite. Vjerujte da ćete prevladati nekako te strahove i jednog dana ćete ih zaista prevladati, možda ne ove godine, možda ne iduće, ali doći će i to sigurno... Ja sam nakon šest godina skratio kosu i nisam se pokajao."

Vjerujemo kako se nitko tko ode na Adijev koncert neće pokajati, nego uživati u posebnom glasu i energiji mladog glazbenika.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ono kad se Lidija Bačić gotovo prekrije od glave do pete, a fanovi joj ni tad ne mogu odoljeti!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pogledajte u kakvoj je jurilici Beckham došao u inspekciju nove kuće vrijedne čak 77 milijuna dolara!