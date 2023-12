Domaća pjevačica povukla se sa scene nakon prekida s poduzetnikom, a sada se nakon dugo vremena pojavila u javnosti!

Tina Vukov pojavila se na jednom svečanom događaju u Opatiji, na kojem je i zapjevala.

Pjevačica Tina Vukov zadnjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti, no sada je iznenadila dolaskom na jedan svečani događaj u Opatiji.

34-godišnja Riječanka za ovu je prigodu obukla elegantnu crnu haljinu u kojoj je istaknula svoju ženstvenu figuru, a na događaju je i zapjevala.

Tina je karijeru započela kao tinejdžerica, a od slatke djevojčice izrasla je u prekrasnu i zgodnu ženu.

Jedno je vrijeme izbivala sa scene, a povukla se zbog prevelikog pritiska javnosti s kojim se nije znala nositi. Nerado se sjeća i medijskih napisa o njezinoj navodnoj vezi s 24 godine starijim poduzetnikom Lukom Rajićem, o kojoj se prije nekoliko godina dosta pisalo.

"Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što što te pitaju u vezi s privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to'', izjavila je jednom prilikom za IN magazin, a nije poznato je li se u međuvremenu promijenio njezin ljubavni status.

Pjevačica je prošle godine imala i svoj veliki povratak na "Doru", gdje se predstavila s pjesmom "Hideout", a prije toga je s Matijom Dedićem snimila i pjesmu "Kuća pored mora". Tona je na Dori debitirala 2004. godine s pjesmom "Tuga dolazi kasnije", koja se još vrti na radiopostajama, a dvije godine kasnije vratila se s hitom "Il treno per Genova".

Koliko se Tina promijenila od početka karijere, pogledajte u našoj galeriji.

