Iz ultrakratke haljine naše lijepe glumice umalo je nešto provirilo, a od nje se nije odvajao jedan od najzgodnijih Hrvata!

Tihana Lazović Trifunović zablistala je na Sarajevo Film Festivalu na čijem se crvenom tepihu pojavila u pratnji svog kolege Slavka Sobina.

Naša filmska i kazališna glumica Tihana Lazović Trifunović zablistala je na svečanosti otvaranja Sarajevo Film Festivala, na čijem se crvenom tepihu pojavila u izdanju koje je svima oduzelo dah.

32-godišnja Tihana za tu je prigodu odabrala ultrakratku bijelu haljinu s velikim otvorom na leđima, a ispod koje nije nosila grudnjak, a u jednom trenutku kada je pozirala umalo je pokazala gole grudi.

Od nje se nije odvajao i naš popularni glumac Slavko Sobin s kojim glumi u sjajnom filmu "Samo kad se smijem", a koji je nosio bijelo odijelo i tako se modno uskladio s kolegicom. Tihana je na svom profilu na Instagramu podijelila i dio atmosfere, a čini se kako glamura nije nedostajalo.

Ona je nedavno odnijela i nagradu za najbolju glumicu na 70. Pulskom festivalu za gore spomenuti film, a iza nje su brojne vrhunske uloge, iskustvo na domaćoj i međunarodnoj glumačkoj sceni. Uz to je prije dvije godine proglašena najboljem odjevenom glumicom na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji.

"Apsolutno mi laska i to pogotovo jer sam nosila kreaciju svoje Lane Puljić koja me oblači od prvog filma, što je bilo prije više od deset godina i vjerna sam njoj. Nas dvije zajedno surađujemo i jako se dobro poznajemo i onda kada odem na tako jedan veliki festival s hrvatskom kreatoricom, to baš znači", otkrila nam je Tihana u nedavnom intervjuu.