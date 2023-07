Naša lijepa glumica prisjetila se svoje svadbe za pamćenje, a otkrila i što se krije iza Severinina dolaska kao njoj posebne gošće!

Tihana Lazović Trifunović predstavila se na 70. Pulskom festivalu filmom "Samo kad se smijem" u kojem uz Slavka Sobina igra glavnu ulogu, a neke detalje otkrila nam je u Puli.

Naša televizijska i kazališna glumica Tihana Lazović Trifunović jedna je od zvijezdi ovogodišnjeg 70. Pulskog filmskog festivala na kojem je premijerno prikazan film redateljice Vanje Juranić "Samo kad se smijem", a u kojem uz Slavka Sobina igra glavnu ulogu.

Samim time jubilarni festival u Puli za Tihanu ima veliko značenje, a on je za nju ujedno i najljepši festival.

"Pula film festival i Motovun su obilježili moju karijeru. Svoj prvi film sam imala ovdje, bio je to film "Šuti" Lukasa Nole i tada sam dobila nagradu Breza za najboljeg debitanta. Pula je moj festival i jako sam ponosna na njega, volim ga. Lijepo mi je biti tu i divno je što su organizirane tribine i paneli na kojima zapravo međusobno možemo pričati koje stvari mogu biti bolje, koje treba popraviti, kako bi ovaj festival bio na jednom još većem nivou. Ali jako sam ponosna, kada god dođem negdje vani, svima govorim kako mi imamo jedan od najljepših festivala na svijetu. To mogu reći pošto imam iskustva s festivalima i stvarno nigdje ne postoji pozornica kao što je Arena", rekla nam je Tihana.

Tihana već neko vrijeme živi i radi u Srbiji, pa smo je pitali po čemu se razlikuje biti glumica tamo i u Hrvatskoj.

"Da povučem neku paralelu, Srbi puno više gledaju i prate domaću kinematografiju, vole svoje glumce, njima su kazališta prepuna, liste čekanja su za predstave, vole svoj film, promoviraju ga. A kod nas imam osjećaj da su zastupljeni više laki sadržaji, pritom ne mislim ništa loše u tome. Ali imam osjećaj da se više gledaju sapunice i sitcomi, nego film. A u Srbiji se gleda podjednako i jedno i drugo, pa sam se uvjerila da tamo ljudi stvarno gledaju naše stvari i prepoznaju me. Puno više me tamo prepoznaju nego ovdje", priznala nam je Tihana.

A bi li Tihana pristala na ulogu u televizijskoj seriji?

"U ovom trenutku ne bih, ne znam hoće li se to promijeniti dogodine ili za pet mjeseci. Ne radi se uopće o formatu, nego o tome hoću li prihvatiti dobar scenarij ili neću. Je li to film, serija, reklama, radi se samo o tome ispunjava li me to i zadovoljava neke moje apetite", pojasnila je.

A razlog Tihanina preseljenja u susjednu nam Srbiju je ljubav. Ona se prošle godine udala za svog kolegu glumca BranislavaTrifunovića, a o njihovoj se veseloj, ali pomalo neuobičajenoj svadbi još mjesecima pričalo.

"Svi su rekli da je naša svadba bila festival ljubav! Mi smo htjeli da se mi prvenstveno dobro zabavimo i naši prijatelji, napravili smo zapravo veliki tulum", zaključila je Tihana.

Jedna od uzvanica na svadbi bila je i Tihanina dobra prijateljica, pjevačica Severina.

"Tako je, jako je volim, poštujem i cijenim. Zapravo je to kako se ona pojavila bilo iznenađenje i stvarno ju obožavam", otkrila nam je.

Tihana se u Puli zadržala nekoliko dana pa sve filmove nije stigla pogledati, ali

"Nisam tu cijeli festival, samo dva dana tako da nažalost ne stignem sve. Pogledala sam film "Escort" Lukasa Nole koji mi se sviđa, pogledat ću "Pelikan", a jedva čekam sve pogledati kada stignem", rekla je Tihana.

Iza nje su brojne vrhunske uloge, iskustvo na domaćoj i međunarodnoj glumačkoj sceni, no evo u čemu Tihana najviše uživa kao glumica.

"U radu sa svojim kolegama, talentima, u kreaciji i samom procesu stvaranja projekta. Da nisam glumica stvarno ne znam što bih bila, nemam pojma. Nemam nekih posebnih vještina van glume, haha", zaključila je kroz smijeh.

Pitali smo je i ima li neki neostvareni glumački san?

"Moj san je da radim s dobrim i kvalitetnim autorima", skromno nam je odgovorila.

I za kraj morali smo pohvaliti Tihanin modni izričaj i prisjetiti se da je prije dvije godine proglašena najboljem odjevnom glumicom na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji.

"Apsolutno mi laska i to pogotovo jer sam nosila kreaciju svoje Lane Puljić koja me oblači od prvog filma, što je bilo prije više od deset godina i vjerna sam njoj. Nas dvije zajedno surađujemo i jako se dobro poznajemo i onda kada odem na tako jedan veliki festival s hrvatskom kreatoricom, to baš znači", zaključila je Tihana.