Tihana Harapin Zalepugin obilježila je poseban dan i raznježila pratitelje: ''Možeš biti ponosan na svoju Tišu...''

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin podijelila je novu fotografiju sa svojim psićem kojem je obilježila poseban dan i prisjetila se pokojnog supruga Saše Zalepugina.

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin javila se novom fotografijom na svom Instagramu na kojoj je pozirala sa svojim psićem, a mali odmor i druženje s prijateljicama provela je u mislima sa svojim pokojnim suprugom Sašom Zalepuginom čiji je rođendan i proslavila.

Naime, njen suprug Saša Zalepugin rođen je 18. srpnja, a Tihana je tih dana bila na moru s prijateljicama.

Sama je pozirala u crno-bijeloj haljini i dodala opis: ''Tvoj dan rođenja obilježen – možeš biti ponosan na svoju Tišu''.

Podsjetimo, Saša Zalepugin preminuo je krajem studenog prošle godine od posljedica moždanog udara.

Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Njegov odlazak Tihani još uvijek teško pada, a nerijetko se u svojim objavama prisjeti supruga i njihovih zajedničkih trenutaka koje su provodili skupa. Saša je preminuo u studenom prošle godine.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kad je izišla iz vode, badić je postao potpuno proziran, no ona je neometano potrčala plažom, a fotografi su uspjeli snimiti ovaj modni gaf!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Isplivale fotografije Danijele Martinović iz vremena dok je bila s Grašom koje dokazuju da se on po jednoj navici od tada nije puno promijenio!