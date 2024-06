Neodoljivi dječak iz kultnog filma do danas se jedva promijenio, a u posljednje vrijeme ima poseban razlog za slavlje!

Thomas Brodie-Sangster oženio je svoju partnericu Talulah Riley, ona je poznata po burnoj vezi s Elonom Muskom.

Zvijezda filma "Zapravo ljubav" te serije "Damin gambit", Thomas Brodie-Sangster, posljednje je vrijeme u centru pažnje zbog odabranice svoga srca, Talulah Riley.

Ovih dana par je objavio i sretnu vijest, jedno drugom izrekli su svoje sudbonosno ''da''.

Kako navode strani mediji, par se oženio u petak u Hertfordshireu, a glumac je Talulah zaprosio prošle godine nakon nekoliko godina veze.

Talulah i Thomas svoju su vezu potvrdili na zabavi organiziranoj uoči dodjele nagrada BAFTA u Londonu u ožujku 2022. godine.

Njihova veza na početku je privukla puno pozornosti i to zbog bivše ljubavi Talulah, Elona Muska.

Naime, prvi put su pred oltar stali 2010. godine i to je potrajalo do 2012. godine. Ponovno su se vjenčali godinu kasnije, no tri godine nakon toga zauvijek su se razišli. Upoznali su se u jednom londonskom klubu 2008. godine, a to je bilo malo nakon što se on razveo od svoje prve supruge Justine Wilson, s kojom je dobio petero djece. Odmah su kliknuli, no njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

Thomas, s druge strane, svijetu je poznat po nekoliko uloga u slavnim filmovima i serijama poput ''Daminog gambita'', ''Zapravo ljubav'' i ''Igri prijestolja'', a iako ima 34 godine, zbog njegovog mladolikog lica svi ga još zovu dječakom.

Pogledaji ovo Nekad i sad Dječak iz "Zapravo ljubav" iznenadio izgledom na najnovijim fotkama, nitko ne vjeruje da ima 30 godina!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Mlada Hercegovka već je pokazala koliko voli Vatrene, a sad joj je pripala i velika čast: ''Nisam mogla odbiti!''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nasljednica seks-bombe 90-ih može se pohvaliti bujnim oblinama, a u njih nije prestao gledati ni njen dečko kojeg skriva od fotoaparata!