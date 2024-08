Taylor Swift održala prvi koncert u Londonu nakon afere s terorizmom, gost joj je bio Ed Sheeran!

Taylor Swift održala je prvi od pet koncerata u Londonu nakon nedavnih prijetnji terorističkim napadom, a imala je i posebnog gosta.

Svjetska pop-senzacija Taylor Swift održala je prvi od pet koncerata na Wembleyju u Londonu nakon što su prijašnja tri koncerta u Beču otkazana zbog sumnji na teroristički napad.

Kako pišu strani mediji, Taylor na koncertu nije rekla ni riječ o Beču, a nastup je održala normalno po protokolu.

Swift je koncert otvorila svojim hitom ''22'', a pojavila se u majici s natpisom "A lot going on the moment" (Puno se toga događa u ovom trenutku).

Zanimljivo je da je imala i posebnog gosta, a on je prije nekoliko dana održao koncert na zagrebačkom Hipodromu. Bio je to Ed Sheeran, a on i Taylor zajedno su otpjevali tri pjesme.

🚨| Taylor Swift and special guest, Ed Sheeran, performing a mashup of "Everything Has Changed", "End Game" and "Thinking Out Loud" at today's show! #LondonTSTheErasTour



pic.twitter.com/imW1WvGSAR — The Eras Tour (@tswifterastour) August 15, 2024

Podsjetimo, 7. kolovoza Taylor je otkazala sve koncerte predviđene u Beču jer su postojale sumnje na teroristički napad. Sumnje su se ispostavile istinitima, a uhićen je 19-godišnjak i njegovi pomoćnici koji su planirali izvršiti napad.

Pjevačica se o tome uopće nije oglasila što je itekako rastužilo fanove koji su kupili karte, a umjesto toga, organizirala je privatni party u Londonu koji je tugu fanova pretvorio u ljutnju.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Usred glasina o romansi s našim glazbenikom, Jelena Perčin pohvalila se sretnim vijestima: ''Moja djevojčica!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Danijela Dvornik oplela po određenim pratiteljima, evo što ju je naljutilo: ''Kad budete gdje sam ja, javite mi se!''

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi Taylor Swift u suzama zbog otkazanih koncerata, društvene mreže preplavili reakcijama: ''Najgora noć u mom životu!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otkriveno gdje se skriva Taylor Swift na putu do pozornice na koncertima, tako spriječi da je vide prije nastupa!

Pogledaji ovo Celebrity Usred njene borbe s bolešću, Kate i William saznali su još jednu tužnu vijest, duboko su potreseni

Pogledaji ovo Celebrity Ovako Salma Hayek izgleda u stvarnosti, na društvenim mrežama fotografije su nešto drugačije!