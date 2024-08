Danijela Dvornik oplela po određenim pratiteljima, evo što ju je naljutilo: ''Kad budete gdje sam ja, javite mi se!''

Danijela Dvornik oštro se obratila ljudima koji joj ostavljaju zle komentare, evo što im je poručila.

Danijela Dvornik osjetila je potrebu obratiti se hejterima nakon što su joj brojni ostavljali zle komentare zbog korištenja filtera.

Kako je već otprije poznato da nema dlake na jeziku, Danijela je i sada svima poručila:

''Vidim da je većini ljudi ovdje jako zabavno u životu pa se čude što stavljam filtere. Gle čuda, filteri su tu zato da se stavljaju. Stavljat ću koji god ja hoću pa ako vam to ne odgovara: ''Fuck off''. Isto tako, ako vam ne odgovara kako pričam i kako se smijem možete isto tako me možete zaobići'', rekla je u videu na TikToku.

''A vi koji se*ete o starosti, mladosti i svemu i svačemu, samo da vam kažem. Neka starkelja vas je rodila, a ni vas to neće zaobići, tako da znate. Kad budete s mojim godinama bili ovdje gdje sam ja, javite mi se. A sad idem do kraja pojest ovaj tiramisu, izvela sam sebe na ručak'', završila je.

U komentarima su je brojni podržali.

''Danči ti si kraljica! Obožavam te'', ''Legenda'', ''Bravo Danijela'', ''Tako je'', ''Nek si im rekla'', samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja.

Jednoj pratiteljici svidjelo se što je takva pa joj je napisala: ''Prgavost na nivou'' i dodala tri srca.

Podsjećamo, Danijela već neko vrijeme živi na otoku Braču, a svakodnevno svojim pratiteljima pokazuje kako provodi vrijeme.

