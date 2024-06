Danijela Dvornik naljutila se zbog stvari koju sve žene moraju koristiti: ''Da se razumijemo, ne mogu mu odoljeti, ali...''

Danijela Dvornik često iznosi svoje javno mišljenje o svemu, a ovog puta naljutio ju je ni manje ni više nego - grudnjak.

Danijela Dvornik na društvenim mrežama javno je otkrila što ju od ''modernih izuma'' itekako ljuti pa pokrenula raspravu među pratiteljicama.

''Jedna od stvari koje mi u zadnje vrijeme ide na živce su grudnjaci!'' započela je.

''Dakle, to su oklopi modernog doba, još jedno sr*nje s kojim se trebamo nositi'', misli Danijela.

''80-e godine su bile super godine (opet se vraćam na njih) jer žene nisu nosile grudnjake, a i ako i jesu, nisu bili kao ovi danas. Ja se sjećam da sam u Londonu kupila svoj prvi grudnjak i to u dućanu Chelsea GIRL (mislim da se tako zvao) i to od satena i čipke, bez ikakvih žica ili push upa, to nije postojalo. Danas uz sve silikonske grudi, žene nose grudnjake. Da se razumijemo, volim donji veš... Ne mogu mu odoljeti za neku posebnu priliku, ali inače najrađe bih zaboravila da postoji. Prva stvar koju učinim kad dođem kući, skidam ga! Danas sam bez njega'', zaključila je na Instagram priči objavivši fotografiju bijele majice na prugice koju nosi.

Žene, slažete li se s Danijelinim mišljenjem? Da!

Ne Da!

Ne Ukupno glasova:

Za kraj je uputila pitanje ženama: ''Biste li mogle bez grudnjaka?''.

