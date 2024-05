Danijela Dvornik pohvalila se čega se odrekla u životu: ''Prošlo je punih pet mjeseci...''

Danijela Dvornik svojim je pratiteljima otkrila da više neće bojiti kosu te da je zadovoljna kako sada izgleda.

Udovica legendarnog Dina Dvornika i influencerica Danijela Dvornik često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli iskustva i savjete iz privatnog života, a tako je bilo i sada.

Danijela je obožavateljima na Instagramu postavila pitanje čega bi se voljeli riješiti, a prije nego što je prokomentirala njihove odgovore, rekla je da se bojenje kose nalazi na njezinu popisu stvari kojih se želi riješiti.

"Prošlo je punih pet mjeseci otkad se ja ne bojim. Naprijed se ne vidi toliko izrast jer mi je tu sijeda kosa, a iza se vidi. Budući da ja to ne vidim, nije mi to toliko to dramatično. Mislila sam da će biti puno gore i da će biti 500 tih nijansi svega i svačega, ali moram reći da sam poprilično zadovoljna kako to ide i mislim da će to biti sasvim okej na kraju. Kosa mi se preporodila otkad je ne bojim, vjerujte mi. Tako je meka i svilenkasta", rekla je.

Povodom Majčina dana Danijela je objavila fotografije na kojima pozira s kćeri Ellom, majkom Žarkom Kuljiš i svojom sestrom, koju rijetko pokazuje, a fotografije pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. u dobi od 44 godina, a osim supruge Danijele iza sebe je ostavio i njihovu kćer Ellu.

