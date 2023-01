Svijet je tek pošteno čuo za nju, a ona svojim razgolićenim izdanjima izaziva pomutnju, za ovo bome treba hrabrosti

Taylor Russell pojavila se u prozirnoj majici na Muškom tjednu mode u Parizu gdje nije bilo čovjeka koji se nije za njom okrenuo.

Kanadska glumica Taylor Russell napravila je pravu pomutnju na Tjednu muške mode u Parizu, gdje se pojavila u odvažnom i provokativnom izdanju.

28-godišnja Taylor je na jednu od revija odlučila doći u minijaturnoj suknji, crnim čizama i smeđem kaputu, a najdominantniji dio njezinog outfita bila je potpuno prozirna majica ispod koje nije nosila grudnjak pa je ponosno pokazala svoje obline.

Zvijezda filma "Bones and All" nedavno se našla i na naslovnici popularnog magazina Harper's Bazaara za koji je pozirala u nekoliko zavodljivih kreacija.

Taylor je relativno novo lice Hollywooda, ali već sada ima sve karakteristike zvijezde. Rođena u Vancouveru 1994. godine, a prvi se put pojavila na malim ekranima u znanstvenofantastičnim serijama i filmovima. No najveći dojam ostavila je nakon svoje izvedbe u horor i ljubavnom filmu Lucea Guadagnina "Bones and All" u kojem glumi s Timothéejem Chalametom.

Film je prikazan premijerno na Venecijanskom filmskom festivalu prošle godine i Taylor je za svoju izvedbu dobila same pohvale, a uz to je nagrađena nagradom Marcello Mastroianni za najbolju debitanticu, pa se čini da će se o ovoj mladoj dami tek puno pričati.

