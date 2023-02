Tatjani Jurić u avionu priredili pravo rođendansko iznenađenje, a voditeljica se pored emotivne snimke ipak dotakla i tužne teme!

Tatjana Jurić pohvalila se kako je u avionu proslavila svoj 41. rođendan te su joj pripredili i iznenađenje.

Voditeljica Tatjana Jurić vratila se iz Malezije gdje je uživala nekoliko dana sa svojim prijateljicama i kolegicama.

Pogledaj i ovo Prekrasne! Tatjana Jurić u haljini koja je istaknula njene atribute, a i Mia Kovačić pažnju je privlačila jednim detaljem

A na svom Instagramu otkrila je kako su joj priredili iznenađenje za 41. rođendan kojem se nije nimalo nadala.

"Kad mi se plače, a sretna sam", napisala je Tatjana ispod videa u kojem je pokazala kako je izgledala cijela priprema iznenađenja.

Objavila je i fotografiju iz aviona na kojoj sva sretna ispred sebe drži čokoladnu rođendansku tortu, a u opisu se ipak odlučila dotaknuti i jedne malo tužnije teme - potresa u Turskoj te oca koji je izgubio kćer u ruševinama.

"Moj rođendan smo, eto ništa nisam znala, dočekali točno u ponoć, na desetak tisuća metara, upravo u avionu. Pomisao na to da meni tamo negdje gore stiže torta uz Happy Bday, dok dolje otac za ruku drži svoju ispod ruševina preminulu kćer, zastrašujuća je i beskrajno, beskrajno tužna", započela je pa dodala:

"Bebice koje su ostale bez roditelja, djedovi i bake koji oplakuju svoje unuke, razrušeni životi i sudbine koje i nas same moraju dotaknuti. Tisuće sudbina svakoga dana za koje nikada ni ne doznamo. Svijet je zastrašujuće mjesto, a to koliko i kako život može biti ohol i udariti, vjerujem, do sada je većina nas već spoznala. Ni sutra nam nije zagarantirano, a kamoli sljedeći rođendan. Hvala našem domaćinu na divnom putovanju u Maleziju i hvala im što su nas, unatoč nacionalnoj tragediji, izgotivili do kraja; pa i, evo, slavili rođendan. Nije vrijeme od slavlja, posve mi je jasno, pa opet - svaki pojedinac stoički na svom radnom mjestu, s osmijehom na licu".

U komentarima joj se javila glumica Bojana Gregorić-Vejzović: "Lijepo sročeno", nadovezala se i Anita Dujić: "Tajči" te dodala emotikon srca.

Ostatak pratitelja i slavnih osoba u komentarima su joj čestitali rođendan i poželjeli najljepše želje.

