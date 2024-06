Stiže prinova u obitelj zvijezde filma ''Toma'', njezina ljepota sve je ostavila bez teksta!

Tamara Dragičević i Petar Benčina zajedno imaju dvoje djece, a uskoro iščekuju još jednu prinovu.

Film i serija "Toma" inspirirani životom srpskog pjevača Tome Zdravkovića postali su hit diljem cijele regije.

Tamara Dragičević, glumica koja je tumačila ulogu Silvane i glumac Petar Benčina, koji se odlično snašao u ulozi beogradskog liječnika u filmu nisu direktno povezani, ali su zato u stvarnom životu ne samo supružnici, nego i roditelji.

Zajedno imaju kći Stašu koju su dobili 2016., a 2019. godine proširili su obitelj sa sinom Lazarom, ali sada iščekuju još jednog člana.

"Odbrojavanje", napisala je Tamara na društvenim mrežama uz nekoliko fotografija, a pratitelji su joj odmah udijelili komplimente.

"Baš si lijepa, čini mi se još si ljepša u blagoslovenom stanju", "Ti si sretna žena", "Osmijeh te krasi", pisali su.

Tamara je u razgovoru za Večernji list jednom prilikom rekla kako su jako vezani za Hrvatsku.

"Jako smo vezani za Hrvatsku i svako ljeto smo u vašem primorju. Godinama ljetujemo na Pelješcu i Korčuli, a zaručili smo se u Brocama kod Stona. Petar ondje ima zemljište na kojem kampiramo gotovo svake godine. Obišli smo cijelo primorje, bili smo na Visu, Hvaru, u Splitu. Imam jako dobre obiteljske prijatelje Miljaniće u Rijeci" rekla je svojevremeno.

Tada je progovorila i o majčinstvu.

"Teško je dati konkretan odgovor, jer mi se čini da me nije promijenilo. I dalje sam ista, ali svakako mi je dalo stabilnost. Sve to ide nesvjesno, jer zapravo morate posložiti prioritete. Prioritet broj jedan su djeca i onda nemate vremena za sve, morate odvojiti važno od nevažnog. Nemate taj luksuz da svuda stignete. To mi je u neku ruku odgovaralo jer nisam od onih koji mogu reći da nešto ne žele ili ne mogu. Kad imate djecu, nemate opravdanje zašto nešto ne želite, a uvijek mi je bilo neugodno nešto odbijati. Kad imate djecu, zaista nemate vremena za druge stvari. To je i donijelo zrelost i sigurnost", priznala je.

