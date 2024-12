Tajči otvorila dušu o borbi s depresijom i paničnim napadajima, jednom se onesvijestila nasred ulice

Pjevačica Tajči bila je gošća u podcastu Ane Radišić, koji će u nadolazećoj godini proslaviti pet godina emitiranja, što će se obilježiti proslavom na posebnoj lokaciji.

Tatjana Matejaš Cameron – Tajči, jedna od najvećih pop-zvijezda 90-ih godina čiji se hitovi i danas rado slušaju, bila je gošća u podcastu Ane Radišić. U vrlo emotivnom i otvorenom intervjuu Tajči je progovorila o svojoj karijeri, naglom odlasku u Ameriku, gubitku supruga, kao i nadolazećim Božiću.

Na vrhuncu slave, kao jedna od najvećih zvijezda na području regije, sa samo 19 godina Tajči je shvatila da je svjetla pozornice ne ispunjavaju dovoljno, pa je spakirala kofere i uputila se u New York. Ondje je provela pet godina, a potom se preselila u Los Angeles.

''Moja nesretnost s 19 godina dolazila je iz iscrpljenosti i nemogućnosti postavljanja granica. Tada sam puno radila, nisam se znala odmarati jer sam mislila da mi ne treba, ali tijelo je patilo. Bila sam i fizički i emocionalno iscrpljena. Svjesna sam toga da je bilo hrabro otići, ali ja sam tada odlučila reći 'da' životu'', objasnila je Tajči razloge svoga odlaska. Život u Americi nije bio idealan, a jedna od najstresnijih faza bila je kad se s 37 godina suočila s depresijom, anksioznosti i paničnim napadajima, od čega je jedan rezultirao nesvjesticom nasred ulice.

Tajči je u razgovoru Ani Radišić otkrila i zašto se odlučila intenzivnije posvetiti radu na sebi te kakvo iskustvo ima u radu sa zatvorenicama u jednom američkom zatvoru koje priprema za život nakon izlaska iz zatvora, kao i zašto je otvoreno progovorila o zlostavljanju.

Još jedna iznimno teška životna faza bila je kad joj je prije sedam godina preminuo suprug Matthew s kojim ima trojicu sinova.

''Uvijek sam strahovala da će me suprug ostaviti bespomoćnu. Kad je njegova bolest došla do kraja, on je tražio da mu se ugase aparati, a ja nisam znala kako otići od njega, noge su mi bile kao od olova jer sam bila svjesna kad odem da njega više neće biti. Sjela sam u auto i ponavljala sebi da duša mog supruga ide u neku drugu dimenziju, to mi je dalo snagu za dalje'', ispričala je Tajči, koja će 22. prosinca održati u Lisinskom koncert pod nazivom ''Božićna čarolija s Tajči'', na kojem će joj se pridružiti sinovi.

A što joj je još sve Tajči otkrila u intervju – od toga planira li povratak u Hrvatsku, kako će provesti Božić i što je u Americi podsjeća na dom, te zbog čega je Ana na kraju razgovora i zasuzila, možete pogledati na Aninu YouTube kanalu te na audioplatformama poput Apple Podcasta, Spotifyja, Deezera i sl.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Šuput jednom od najvažnijih muškaraca u svom životu javno uputila posebne riječi!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tko je bivša supruga Nine Raspudića? Radila je na domaćoj hit-seriji, a u javnosti se nikad ne pojavljuje

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač Parnog valjka pao s bine i završio u bolnici, poznato je u kakvom je stanju!

Pogledaji ovo Celebrity Ivaniševići ovih dana imaju razloga za slavlje, Nives je objavila i fotografiju: ''Čestitke!''

Pogledaji ovo Celebrity Konobar otkrio što je radio s tragično preminulim pjevačem dvije noći prije njegove smrti

Pogledaji ovo Celebrity Kraj prosinca rezerviran je za najemotivniji glazbeni događaj koji možete uživo pratiti na Novoj TV!