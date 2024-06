Svjetski poznati DJ uživa u Dubrovniku sa suprugom, prema Lijepoj Našoj gaji posebnu vezu

Svjetski poznati DJ, Nizozemac Fedde Le Grand viđen je u jednom dubrovačkom restoranu uoči svog nastupa u jednom klubu, a svu pozornost ukrala je njegova lijepa supruga.

Fedde Le Grand nastupa u Dubrovniku već 14 godina, a posebna veza između njega i ovog predivnog Grada nije više tajna. Ovaj svjetski poznati DJ svako ljeto provodi u Dubrovniku, a ove godine je njegov boravak poseban jer uživa u odmoru sa suprugom i djetetom prije svog nastupa. Uhvatili smo ga kako sa suprugom i prijateljem uživa u restoranu unutar gradskih zidina.

Fedde će u petak 07.06. nastupiti u poznatom dubrovačkom klubu. Ulaznice su dostupne na web stranici Revelina. Osim Feddea Le Granda, na pozornici će se pridružiti dugogodišnji resident DJ-evi kluba, Dancelectric, DJ Speed i Bozzo.

Ovaj nizozemski DJ i producent, koji se nalazi među 20 najboljih DJ-eva na svijetu, proslavio se 2006. godine hitom "Put Your Hands Up For Detroit". Od tada njegova karijera bilježi eksponencijalni rast s brojnim singlovima i remiksevima za izdavačke kuće kao što su Toolroom Records, Ultra Records i Spinnin' Records, te nastupima u najprestižnijim klubovima i festivalima diljem svijeta. Tijekom svoje više od 15 godina duge karijere, osvojio je brojne nagrade i priznanja, te producirao remikseve za velike glazbene zvijezde poput Coldplaya, Madonne, will.i.ama, Robbie Williamsa, Fatboy Slima, Shakire, Rihanne, Mariah Carey, Michaela Jacksona i Faithlessa.

Inače, Fedde ima 46 godina, ali o svom privatnom životu vrlo je tajanstven.

Supruga mu se zove Sofia Devito, a njihova posljednja fotografija na Instagramu bila je povodom Valentinova.

Zajedno imaju i kćerkicu kojoj nije poznato ime.

