Svijet se oprašta od omiljene glumice: "Zbog talenta je postala pravo nacionalno blago"

Glumica Maggie Smith preminula je jutros u 89. godini života, a riječi zahvale i sućuti upućuju brojne kolege, novinari i političari.

Glumački svijet jutros je ostao bez britanske glumice Maggie Smith, koja je preminula u 89. godini života. Iza nje ostalo je 70 godina duge glumačke karijere tijekom koje je osvajala brojne nagrade, poput Oscara, BAFTA-e i Zlatnih globusa te nebrojeno puno poštovanja.

Od glumice koju poznajemo po ulogama u filmskom serijalu "Harry Potter" i seriji "Downton Abbey" putem društvenih mreža se oprašta niz uglednih britanskih ličnosti.

"Dama Maggie Smith uvela nas je u nove svjetove kroz bezbrojne priče koje je glumila tijekom svoje duge karijere. Mnogi su je voljeli zbog svog velikog talenta, postavši pravo nacionalno blago čije će djelo cijeniti generacije koje dolaze", napisao je britanski premijer Keir Starmer, izrazivši sućut obitelji. Njegov prethodnik Rishi Sunak je poručio: "Svojim nevjerojatnim nastupima dotaknula je mnoge živote kroz mnoge generacije."

Od nje su se oprostili i kolege s glumačke scene.

"Svatko tko je ikada podijelio scenu s Maggie potvrdit će njezino oštro oko, oštru pamet i nevjerojatan talent. Bila je prava legenda svoje generacije i nasreću će živjeti u tolikim veličanstvenim nastupima na ekranu", izjavio je Hugh Bonneville iz serije "Downton Abbey" za BBC. Izrazima sućuti se pridružio i Rob Lowe: "Imao sam nezaboravno iskustvo rada s njom; dijeljenje dviju scena bilo je kao biti uparen s lavom. Mogla je posramiti bilo koga živog, što je često i činila. Ali smiješno i super društvo. I nije trpjela budale. Više nikad nećemo vidjeti."

Dirljivu posvetu imao je Rupert Grant, koji je u serijalu o Harryju Potteru tumačio Rona Weasleyja. Za svoju novu profilnu sliku na Instagramu stavio je sliku njega i Smith s premijere zadnjeg dijela 2011. godine. Whoopi Goldberg je pobijedila zajedničku fotografiju iz filma "Redovnice nastupaju", dodavši kako je bila sretna raditi s jednom i jedinstvenom.

Od nje se opraštaju i fanovi "Harryja Pottera" u kojem je glumila deset godina kroz osam filmova. Jedan ljubitelj serijala o malom čarobnjaku podijelio je fotografiju Smith s Michaelom Gambonom (profesor Dumbledore), koji je preminuo točno na današnji dan 2023. godine, i Alanom Rickmanom (profesor Snape), koji nas je napustio 2016., uz opis "Sada su ponovno zajedno".

Rest in peace to an absolute treasure, Dame Maggie Smith



They’ve been reunited 🤍 pic.twitter.com/v5nIKceAtu