Supruga i kćeri Siniše Mihajlovića emotivnim oproštajima rasplakale sve redom: "Bio si previše za nas, previše za sve..."

Supruga i kćeri Siniše Mihajlovića oprostile su se od njega emotivnim objavama na društvenim mrežama.

Siniša Mihajlović preminuo je u 54. godini života nakon duge borbe s leukemijom, a iza sebe je ostavio suprugu Ariannu i šestero djece.

Neutješna supruga od Siniše se oprostila predivnim citatom iz djela "Romeo i Julija".

"Kad više ne budeš dio mene, izrezat ću ti mnoge male zvijezde iz pamćenja, tada će nebo biti tako lijepo da će se cijeli svijet zaljubiti u noć", napisala je Arianna, a mnogi su joj u komentarima uputili poruke podrške i sućuti.

Na sličan način od oca se oprostila i Sinišina kći Virginia koja je, uz fotografije koje tjeraju suze na oči, citirala odlomak iz knjige "Xenia", čuvenog talijanskog pjesnika Eugenija Montalea.

Posebno emotivna bila je objava Sinišine kćeri Viktorije.

"Teško je tata. Teško. U ovom trenutku ogromne patnje trebam samo tvoj zagrljaj. Ne bilo kakav zagrljaj, tvoj. Pomiješan s tvojim parfemom, koji je, kao i tvoja duša, ostao. I svatko tko te poznaje zna na što mislim. Nemoguće je prihvatiti sve ovo, ali snagu nalazim u neizmjernoj ljubavi koju ste mi pružili u ovim godinama zajedničkog života, toliko snažnoj da će me pratiti do kraja mojih dana. Nakon što sam otkrila tvoju sudbinu, zahvaljujem ti što sam te imala uz sebe ove godine, u kojima si mi dao sve, sve što je otac mogao dati kćeri, čak i mnogo više. Volio si me neizmjerno, svom snagom koju si imao. Čuvao si me od svega, svih i svačega. Bio si previše. Previše za mene. Previše za nas. Previše za sve. Moje srce je danas slomljeno, slomljeno. Duši mi je sve gore, i ne mogu dalje pričati o mom super heroju, za mene tata, za vas Siniša Mihajlović. Previše boli, previše. Volim te tata, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek. Vikat ću ti to svaki dan, uvjerena da će moj vapaj doprijeti do tamo. Nikada nećemo biti razdvojeni. Zbogom tata, moja velika i neizmjerna ljubavi. Obećaj mi da ćeš mi javiti, još te toliko trebam", napisala je uz očeve fotke iz igračkih i trenerskih dana.

Viktorija je ocu posvetila i knjigu "Siniša, moj otac", u kojoj je, među ostalim, opisala i teške obiteljske trenutke nakon što je Siniša obolio.

Siniša je sa suprugom Ariannom dobio još i sinove Miroslava, Dušana i Nicholasa, a još jednog sina, Marca, rodila mu je Talijanka s kojom je imao aferu prije braka.

Sinišina udovica Arianna u Italiji je poznato televizijsko lice. Upoznali su se u jednom restoranu, a on je svojevremeno izjavio kako je, kada ju je prvi put vidio, pomislio da će im djeca biti lijepa.

Vjenčali su se 1996. godine u rimskoj općini Campigodlio, a zatim i 2005. u samostanu u Sremskim Karlovcima.

Podsjetimo, Srpski trener s opakom bolesti borio se od 2019. godine, a otkrio ju je slučajno. Mihajlović je osjetio bol u aduktoru koju je pripisivao igranju padela, ali liječnici u Bologni su inzistirali na daljnjim pretragama.

Rođen je 1969. godine u Vukovaru, a profesionalnu nogometnu karijeru započeo je u Vojvodini. Među ostalim je igrao za Crvenu zvezdu, Romu, Lazio i Inter, a vodio je nekolicinu talijanskih klubova, poput Bologne, Catanie, Fiorentine, Milana, Sampdorije i Torina te srpsku nogometnu reprezentaciju.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Supruga Zlatka Dalića pridružila se našim navijačima u Dohi, inače se ne voli eksponirati, no sada joj nije smetala pažnja!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Hana Huljić u rijetkom izlasku, za koji je imala poseban povod, u mini haljini pokazala vitke noge