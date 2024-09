Supruga Brucea Springsteena otvorila dušu o teškoj dijagnozi: "Borim se od 2018."

Patti Scialfa, supruga Brucea Springsteena i gitaristica u E Street Bandu, otkrila je kako se već nekoliko godina bori s multiplim mijelomom.

Na nedavnom Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu premijerno je prikazan dokumentarni film "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" koji prati legendarnog The Bossa i njegov sastav na pripremama za prvu turneju poslije 2017. godine.

Jedna od glazbenica predstavljenima u filmu jest i Springsteenova supruga Patti Scialfa, koja je otkrila kako se bori s rakom od 2018. godine.

71-glazbenica je izjavila kako se zbog borbe od multiplog mijeloma, jedne vrste raka koštane srži, povukla s turneje.

"S ovim bendom nastupam 40 godina. S tim prvim nastupima, bilo je tako dobro vratiti se na pozornicu", riječi su Patti. "Turneja mi je postala izazov. (Godine) 2018. Bruce i ja smo igrali predstavu na Broadwayu kada mi je dijagnosticiran rani stadij multiplog mijeloma."

Isto tako, otkrila je kako je pokušala doći na nastup svako toliko, ali više nije bila redovita na pozornici.

"'Ovo utječe na moj imunološki sustav pa zato moram paziti što ću raditi i kamo ću ići. S vremena na vrijeme dođem na nastup ili dva i mogu otpjevati nekoliko pjesama na pozornici, i to je bila poslastica. To je za mene sada nova normala i slažem se s tim", izjavila je Patti.

Springsteen i Scialfa su u braku od 1991. i roditelji su troje djece. Prošlog listopada Bruce Springsteen je bio taj koji je Patti uveo u Kuću slavnih New Jerseyja.

