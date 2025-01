Jedan od najvećih književnika današnjice poziva na otkazivanje Oscara: ''Po mojem iskrenom mišljenju...''

Jedan od najvećih književnika današnjice, Stephen King, pozvao je na potpuno otkazivanje dodjele nagrade Oscar 2025., nakon što su požari uništili područje Los Angelesa i uzeli živote 25 osoba.

King, čije knjige su tijekom posljednjih 50 godina često ekranizirane, na platformi Bluesky napisao je kako je dobro što glasanje još nije krenulo, no Akademija bi se ipak trebala solidarizirati i u potpunosti otkazati dodjelu.

"Nema još glasanja za Oscara ove godine. Po mojem iskrenom mišljenju, treba ih potpuno otkazati. Bez glamura dok je Los Angeles u vatri", napisao je King.

Not voting in the Oscars this year. IMHO they should cancel them. No glitz with Los Angeles on fire.