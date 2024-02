Naša mlada harmonikašica objavila je pjesmu s kojom se nije plasirala na Doru, bi li Baby Lasagna imao konkurenciju?

Pjevačica i harmonikašica Stela Rade objavila je pjesmu ''Balkan Pop'' koja joj je odbijena za Doru, poslušajte kako zvuči.

Pjevačica i harmonikašica Stela Rade, kojoj je nedavno otkazan nastup u Svetom Ivanu Zelini, objavila je pjesmu ''Balkan Pop'' kojom se prijavila na Doru. No, njezina pjesma u uži izbor nije prošla.

Ova pjesma je izvorno prijavljena za nastup na Dori, ali nakon što se Stela nije uspjela kvalificirati, odlučila je podijeliti svoju viziju kako bi to izgledalo da je baš ona predstavljala Hrvatsku na Eurosongu te je tako napravljen i spot.

"Pjesma Balkan Pop se zapravo ciljano radila za Doru, odnosno imala sam neki koncept u glavi jedno dva mjeseca prije Dore. Iako je bilo sve u zadnji trenutak, zacrtala sam ove godine da definitivno idem na Doru. Negdje mi je u glavi bilo da idem potencijalno i na Eurosong jer ja, kada idem u nešto, dajem sto posto od sebe, pa i očekujem najviše od toga. Inače to ne bih ni radila", rekla je Stela za Index.

Činjenica da se nije plasirala na Doru nije ju poljuljala te je pjesmu ipak objavila.

"Iako pjesma nije prošla na Doru i cijela želja je pala u vodu, ja sam odlučila ne dopustiti da sve propadne te sam napravila spot koji bi otprilike prikazivao moj idejni nastup na Euroviziji. Naravno, to bi izgledalo puno spektakularnije da su to mogli biti uvjeti koje omogućava eurovizijska pozornica i produkcija, ali s obzirom na to da to nije bio slučaj - mi smo napravili približno. Spot izgleda kako izgleda je čisto da sebi neku želju ispunim i na neki način 'prisustvujem' na Euroviziji ove godine", kaže Stela.

A kako pjesma zvuči, poslušajte u nastavku.

Podsjetimo, Stela je postala glavna tema domaćih medija nakon što joj je na Adventu u Svetom Ivanu Zelini netom prije koncerta otkazan nastup.

Direktorica Turističke zajednice grada Svetog Ivana Zeline Marinka Zubčić Mubrin nakon toga je poslala službeno priopćenje medijima, no mnogi su stali na Stelinu stranu koja je potom održala koncert u jednom kafiću.

Inače, Stela je javnosti poznata i po svom nedavnom nastupu u showu "Supertalent" gdje je podršku pravila svojoj mami Lidiji koja se također bavi glazbom. Tada su zajedno izvele Providencu od Petra Graše i Tončija Huljića.

