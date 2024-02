Rastaje se jedan od najpoznatijih influencerskih parova, on se već iselio i otputovao s drugom ženom

Nakon nedavnog skandala koji je izazvala, loše vijesti ne prestaju za poznatu talijansku influencericu Chiaru Ferragni.

Influencerica Chiara Ferragni razvodi se od repera Fedeza nakon 8 godina ljubavi, pišu talijanski mediji.

Jedna od najpoznatijih influencerica na svijetu nedavno je imala skandal oko humanitarne akcije, a čini se kako je on njihovom braku i presudio.

Problemi u njihovoj vezi počeli su, navodno, još za vrijeme prošlogodišnjeg Sanrema, ali Chiara je odgodila donošenje bilo kakvih odluka kako bi podržala bolesnog supruga, piše Dagospia.

Ipak, kad se ona našla u nevolji Fedez nije imao razumijevanja i okrivio nju te njezine pravne probleme za negativan učinak na njegovo poslovanje. To je uzrokovalo rasprave koje su eskalirale tako da je Fedez otišao u Miami sa svojom pomoćnicom i napustio dom u kojem je živio s influencericom.

Skandal s humanitarnom akcijom dogodio se u prosincu kad je Talijanka u suradnji s kompanjom Balocco kreirala blagdanski kolač s njezinim prezimenom koji se prodavao po 9 eura.

Sav prihod od toga trebao je biti uplaćen torinskoj dječjoj bolnici za kupnju novog aparata za liječenje djece oboljele od osteosarkoma i Ewingovog sarkoma. Kad je akcija završila, javili su se iz bolnice kako nisu dobili donaciju od Chiare Ferragni, već da im je brend Balocco uplatio i prije početka akcije donaciju od 50 000 eura.

"Donirat ću milijun eura bolnici za potporu skrbi za djecu. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogriješila u komunikaciji. To je greška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvijek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, to može generirati nesporazume ako nije bilo dovoljne kontrole nad komunikacijom", rekla je kasnije Chiara.

Inače, Chiara je vlasnica nekoliko kompanija, zaštitno lice modnih i kozmetičkih brendova, a njezina se poslovna priča koristi kao tema predavanja na prestižnom Harvardu, no zbog ovog skandala sve bi se to sada moglo promijeniti.

Svijet je za Chiaru Ferragni prvi put čuo prije više od 10 godina, kada je iz zabave odlučila pokrenuti blog theblondesalad.com na kojem je objavljivala jednostavne fotografije iz rodnog Milana i istovremeno se pokušavala izboriti za ulaznice na prestižna modna događanja. To joj je nakon nekog vremena i pošlo za rukom zahvaljujući brojnim ljudima koji su je počeli vjerno pratiti na društvenim mrežama.

2013. godine preselila se u Los Angeles, a Forbes ju je uvrstio na popis jedne od najutjecajnijih osoba u modnoj industriji mlađoj od 30 godina.

Danas živi u Milanu s dvoje djece, sinom Leom i kćeri Vittorijom, no čini se kako njihov otac Fedez više nije s njima.

Zanimljivo je da su se prije samo četiri mjeseca preselili u novu kuću u Milanu.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Majin Bloom naučio je nešto vrlo važno, ali greška koja mu se potkrala njene je pratitelje od srca nasmijala: ''Meni više ne treba kanal s komedijom…''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Lana Jurčević prisjetila se života prije majčinstva, ovako su njene noći donedavno izgledale: ''Ono kad se ne sjećaš sebe…''