Jedna od najutjecanijih influencerica na svijetu našla se u središtu velikog humanitarnog skandala, poznati brendovi otkazuju joj suradnje

Chiara Ferragni sudjelovala je u humanitarnoj akciji koja se pretvorila u skandal, nakon čega su joj poznati brendovi počeli otkazivati suradnje.

Jedna od najbogatijih i najpopularnijih svjetskih influencerica, Talijanka Chiara Ferragni (36), našla se usred humanitarnog skandala koji je odjeknuo u svjetskim medijima.

Naime, Chiara je u suradnji s tvrtkom za proizvodnju slatkiša Balocco osmislila blagdanski kolač s logotipom njezina prezimena na sebi, koji se prodavao po 9 eura, što je trostruko veća cijena od uobičajene, a na ambalaži je pisalo da će novac od prodaje biti doniran pedijatrijskoj bolnici Regina Margherita u Torinu za prikupljanje sredstava za liječenje djece s rakom kostiju.

Slastica je puštena u prodaju u studenom 2022. godine, a prije toga je tvrtka Bolocco donirala 50.000 eura bolnici, dok je Chiara uz pomoć humanitarne akcije zaradila milijun eura.

"Tvrtke koje upravljaju aktivnostima Chare Ferragni, TBS Crew i Fenice, zaradile su više od milijun eura u tom poslu a da nisu ništa isplatile bolnici. Fenice je kažnjen s 400.000 eura, a TBS Crew sa 675.000 eura. Balocco, sa sjedištem u blizini Torina u sjeverozapadnoj Italiji, kažnjen je s 420.000 eura", objavio je talijanski nadzornik za zaštitu tržišnog natjecanja.

Chiara se nakon svega oglasila na svojem profilu Instagramu, gdje je prati više od 29 milijuna ljudi. Objavila je video u kojem se javno ispričala zbog nastalog skandala te je poručila da će uplati novac spomenutoj bolnici.

"Donirat ću milijun eura bolnici za potporu skrbi za djecu. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogriješila u komunikaciji. To je pogreška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvijek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, ako nije bilo dovoljne kontrole nad komunikacijom to može generirati nesporazume", rekla je Chiara, no čini se da njezina isprika nije bila dovoljno dobra za neke od poznatih brendova koji su joj odlučili otkazati suradnje.

Kako je objavila talijanska La Repubblica, Coca Cola je stopirala reklamu s Chiarom, koja se trebala početi emitirati krajem siječnja, uoči početka popularnog glazbenog festivala Sanremo, na kojem je influencerica prošle godine bila jedna od voditeljica.

Također, nedugo nakon što je javnost doznala za skandal, talijanski brend sunčanih i dioptrijskih naočala Safilo objavio je raskid licencnog ugovora s Chiarom.

Influencericu je indirektno prozvala i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

"Pravi uzori nisu influenceri koji zgrću pune šake noseći odjeću ili pokazujući torbe, ili čak promovirajući jako skupe kolače kojima uvjeravaju ljude da će činiti dobra djela, a cijena služi samo za paprene honorare. Pravi uzori su oni koji izmišljaju, dizajniraju i proizvode tu talijansku izvrsnost", izjavila je premijerka.

Podsjetimo, svijet je za Chiaru Ferragni prvi put čuo prije više od 10 godina, kada je iz zabave odlučila pokrenuti blog theblondesalad.com na kojem je objavljivala jednostavne fotografije iz rodnog Milana i istovremeno se pokušavala izboriti za ulaznice na prestižna modna događanja. To joj je nakon nekog vremena i pošlo za rukom zahvaljujući velikom broju ljudi koji su ju počeli vjerno pratiti na društvenim mrežama.

2013. godine preselila se u Los Angeles, a Forbes ju je uvrstio na popis jedne od najutjecajnijih osoba u modnoj industriji mlađoj od 30 godina.

Chiara danas živi u Milanu sa suprugom i reperom Fedezom, s kojim ima dvoje djece, sina Lea i kćer Vittoriju.

Vlasnica je nekoliko kompanija, zaštitno lice modnih i kozmetičkih brendova, a njezina se poslovna priča koristi kao tema predavanja na prestižnom Harvardu, no zbog ovog skandala sve bi se to sada moglo promijeniti.

