Ova djevojčica potaknula je Martinu Tomčić na fantastičan komentar: ''Kad su ljubomorni, frustraciju skrivaju napadom...''

Pozornicom zadnje polufinalne emisije showa Supertalent zavladao je i zlatni gumb Igora Mešina i Frane Ridjana, plesačica Sofija Burić, koja je svojom koreografijom prenijela važnu poruku.

''Na audiciji je bilo super, isplesali smo se, osjećala sam se prelijepo. Kad sam digla glavu, samo sam vidjela kako su Igor i Frano letjeli do zlatnog gumba i konfeti su počeli padati. Baš sam bila šokirana, osjećala sam se fantastično'', prisjetila se Sofija Burić svog audicijskog nastupa.

''Kad bih čitav dan jedno te isto radila, to bi bio ples. Ples mi daje energiju, ples mi daje samopouzdanje. Prije sam bila malo sramežljiva, zbog plesa sam sigurnija u sebe, kad plešem, najsretnije sam dijete. Moj novi nastup ima poruku - nikad ne piši hejt komentare na društvenim mrežama jer može povrijediti tu osobu. Neka mi djeca komentiraju moj stil, ali ja sam to uvijek ignorirala i išla svojim putem'', objasnila je Sofija Burić.

''Ljudi trebaju ono nešto u životu da bi bili sretni, trebaju ono nešto da bi bili ispunjeni, da bi pronašli sebe, da bi pronašli mir sami sa sobom. To nešto u tvom je slučaju ples, a svi oni komentari koji su išli na početku tvog plesa u pozadini zapravo su ljudi odnosno djeca koji nemaju ono što imaš ti. I u pravilu onda kad su klinci ljubomorni, a ljubomorni su iz vlastite frustracije, iz vlastite nesigurnosti, onda tu frustraciju, nesigurnost i komplekse skrivaju nekim napadom, bulingom, odnosno bahatošću. I ja sam presretna što si u današnje vrijeme, kada je to, nažalost, i više nego učestalo među djecom, podvukla to sve skupa i rekla - vi svi nemate pojma i uopće me ne dira to što ste vi jadni jer ja znam tko sam ja, ja živim ples i ja sam sretna'', poručila joj je Martina Tomčić poslije njezina nastupa.

''Zaista si megatalentirana, ples je bio ludilo'', komentirala je Maja Šuput.

''Kada netko ima problem s tim kako se ti oblačiš, to znači da ga je strah jer ti imaš nešto što on možda nema jer nisi obična kao drugi. Kad si ti plesala, zaista sam vidio da nisi obična, tvoj je ples poseban, a kad su došle tvoje kolegice, ja sam shvatio da gledam grupu koja će plesati u sljedećem spotu Rihanne, koga god hoćeš'', zaključio je Fabijan.

