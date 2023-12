Sjećate se ovog bizarnog showa? Tjerali su ih na uređivanje i poziranje, a to je samo dio šokantnih činjenica koje se vežu uz ovu priču

''Toddlers and Tiaras'' bio je američki reality show u kojem su male djevojčice bile predstavljene kao misice, a danas ove scene mnogi gledaju sa zgražanjem.

''Toddlers and Tiaras'' bio je američki reality show koji se emitirao od 2009. do 2016. godine.

Zaštitni znak ove emisije bile su djevojčice koje su njihovi roditelji slali na natjecanja ljepote, a koje su u potpunosti bile odjevene i našminkane kao odrasle žene.

Učili su ih hodati, pozirati te nastupati u javnosti, a ovaj show mnogi su gledali sa zgražanjem.

Djevojčice koje su ostale neka od najpoznatijih lica showa danas su već odrasle djevojke, ali nažalost, jedna od njih neželjenu slavu steknutu u showu nije mogla podnijeti.

Kailia Posey prošle je godine pronađena mrtva, a imala je samo 16 godina.

Njezina obitelj u javnom priopćenju potpuno shrvana i šokirana tragedijom objavili su kako si je tinejdžerica oduzela život.

''Iako je bila uspješna, s blistavom budućnosti pred sobom, odlučila je prekinuti svoj mladi život. Osvojila je brojne krune i trofeje na natjecanjima ljepote. Njezin talent donio joj je već mnogo poslovnih prilika, a nedavno je postala i navijačica'', dio je priopćenja obitelji.

Posey je također ostala poznata i po jednoj svojoj reakciji koja je danas na internetu jedan od najpoznatijih memova.

