Osvanula je posljednja fotka Liama Paynea, uhvaćena je nekoliko trenutaka prije smrti?

Internetom se proširila navodno posljednja fotografija Liama Paynea, fanovi su šokirani.

Internetom se proširila, kako pišu strani mediji, posljednja fotografija Liama Paynea prije smrti.

Liam se na njoj vraća u hotelsku sobu, a uhvaćen je iz daljine.

Fotografija je prikazana na lokalnoj mreži America TV. Voditelj je rekao da je to posljednji put da je bivši pjevač grupe One Direction viđen živ prije nego što je liftom stigao do svoje sobe.

Pogledati ju možete u OVDJE.

Naon toga, pao je s balkona hotelske sobe i ostavio svijet u stanju šoka.

Objavljen je i točan uzrok smrti, a više pogledajte OVDJE.

Nakon što je glazbenik preminuo, u javnost cure brojni detalji kobne večeri, više o tome pročitajte OVDJE.

Payne je još samo jedna u nizu dječjih zvijezda koje su pokleknule. Njegove prve audicije se prisjetite OVDJE.

Liam se godinama borio s ovisnostima, a više o tome pročitajte OVDJE.

Medijske stupce punio je i ljubavnim odnosima, a više o tome pročitajte OVDJE.

