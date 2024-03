Severina bez plesača i velike produkcije u Skoplju priredila spektakl za pamćenje, evo i što je posebno dirnulo nju i bend: "Bili smo osupnuti!"

Severina je u Skoplju oduševila prepunu Arenu Borisa Trajkovskog, koja je uglas s njom pjevala sve njezina hitove.

Prepuna Arena Borisa Trajkovskog u Skoplju dočekala je sinoć Severinu, koja je svoju aktualnu dvoransku turneju ovim koncertom proširila i izvan granica Hrvatske. Omiljenu regionalnu pjevačicu Makedonci su oduševili jednako koliko i ona njih tijekom dvosatnog nastupa.

"Ovo nam je treći koncert u Areni Boris Trajkovski i nisam očekivala ovakav koncert... Ovaj put nismo imali ni plesače, ali nisu nam ni trebali, ja sam odradila sve umjesto njih (smijeh), ni veliku video produkciju, ali ono do čega ja jako držim i do čega mi je stalo, jer je to moje pogonsko gorivo, je odličan bend, odlični muzičari, kojih je bilo jako puno na bini i koji su dali sve od sebe da ova večer ostane zauvijek upamćena i zauvijek urezana u srca publike, ali i nas samih. I oni i ja smo bili osupnuti i blagoslovljeni što smo vidjeli nove generacije koje pjevaju naše pjesme, kao i one dobro poznate ljude, koji su već dolazili na naše koncerte u Makedoniji. Zahvaljujem Skoplju, zahvaljujem na nesebičnoj ljubavi koju su mi pružali tijekom svake kompozicije i moram reći da je ovo bio jedan od najboljih koncerata... Pritom ne računam samo Makedoniju. Jedan od najboljih koncerata uopće... Hvala vam", izjavila je Severina nakon koncerta.

Sljedeći na rasporedu Severinin koncert je u Zadru, u ŠC Višnjik, 13. travnja, za koji su ulaznice rasprodane čak tri tjedna unaprijed.

