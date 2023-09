Severina u društvu frajera s kojim su je već povezivali uživala u koncertu folk-zvijezde, no čini se da on nije bio toliko zainteresiran

Severina je viđena u Beogradu u društvu dobro poznatog frajera, a evo i na čijem su to koncertu bili i uživali u atmosferi.

Pjevačica Severina iskoristila je slobodno vrijeme za odlazak u Beograd, a tamo je u jednom baru uživala u malom nastupu folk-pjevačice Indire Radić.

Severini je u prvim redovima društvo pravio dobro poznati frajer, Filip Miletić, a dok je ona uživala u hitovima Indire, on je pomalo nezainteresirano cijelu večer tipkao po mobitelu.

Njihove fotografije možete pogledati OVDJE.

Filip je inače magistar klavira, a radi kao producent i skladatelje te stoji iza producentske kuće "FM Play" koju je 2007. pokrenuo s Milošem Roganovićem. Iste su godine osvojili estradu pjesmom "Aspirin" koju su napravili za Seku Aleksić, a od tada su nastavili nizati hitove i surađivati s najvećim regionalnim glazbenim zvijezdama te su osnovali i popularni bend "Ministarke".

Najznačajniju suradnju svakako imaju sa Severinom i stoje iza nekih od njezinih najvećih hitova, poput "Brad Pitt", "Uzbuna", "Italiana", "Dobrodošao u klub", "Grad bez ljudi" i mnogih drugih.

Severina i Filip započeli su suradnju prije više od 10 godina. On je tada bio u ozbiljnoj vezi s pjevačicom Anom Bebić koja je neslavno završila, a i tada su ga u medijima povezivali sa Severinom i nagađali da je ona kriva za prekid, no to su oboje demantirali.

