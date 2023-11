Severina se oglasila nakon suđenja zbog nametljivog ponašanja, pa postavila i zanimljivo pitanje: "U protivnom, eto mene opet!"

Severina se putem društvenih mreža oglasila nakon suđenja zbog nametljivog ponašanja.

Nakon što je počelo suđenje na kojem joj sude zbog nametljivog ponašanja, Severina se oglasila na svom profilu na Instagramu i poručila što o svemu tome ona misli i kako se trenutačno osjeća.

"Ukratko... Ova jedna mi se dirala u dijete tako što je naredila da mi se dijete psihički i fizički zlostavlja, za što imam dokaze koji stoje u mojoj kaznenoj prijavi, a koja i dalje stoji u nekoj ladici DORH-a. Ali DORH-u to nije važno, već kome sam rekla 'Krivonoga babo'. A ova druga se sastajala s Gzimom Redžepijem, koji mi je također radio djetetu o glavi u Poliklinici za djecu. Između ostalih, i zbog njih dvije su mi oduzeli dijete na pravdi Boga, na 20 mjeseci. Nadam se da sam ovim svojim, kako oni to zovu, "nametljivim ponašanjem" postigla to da im više nikad ne padne na pamet da naude bilo kojoj majci ili bilo kojem djetetu. U protivnom, eto mene opet! Što biste vi napravili na mom mjestu?", napisala je Severina uz fotografiju na kojoj pozira ispred Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Pjevačica je tamo stigla u pratnji prijateljice Zinke Bardić, a medijima koji su je dočekali kod ulaza dala je i kratku izjavu.

"Ne znam što bi vi napravili da ste na mom mjestu. Ovo je baš situacija gdje umjesto da vas država štiti i da vam štiti dijete, kao što sam već govorila o tome, oni su protiv mene podignuli optužnicu za djelo nametljivog ponašanja jer sam dvjema upletenim ženama slala SMS poruke, koje me pritom nisu niti blokirale. Dotične gospođe su pisale promptno glavnoj državnoj odvjetnici, znači osobno i tražile su da se pozabave sa mnom i eto mene pred sudom. Umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicija moći, naime i one su jedne od onih koje su bile upletene u to da mi uzmu dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavili u crno skupa s djecom, to je u ladicama bespućima državnog odvjetništva i to je ono što je problem ove države. Apsolutno se ne osjećam krivom i mislim da su na mom mjestu trebale biti te dvije gospođe, dotične, od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba. Gledajte, mi u Splitu imamo raznih izraza", izjavila je Severina za 24 sata.

