Severina prepričala neugodan razgovor s poznatom gospođom: "Rekla mi je - tko ti je kriv, sama si ga birala"

Severina je na svojem profilu na Instagramu prepričala neugodan razgovor koji je vodila s jednom poznatom gospođom.

Pjevačica Severina u petak navečer bila je na svečanoj premijeri filma "Samo kad se smijem" redateljice Vanje Juranić u zagrebačkoj Kinoteci.

Na premijeru je došla sa svojim suradnikom, producentom Filipom Miletićem, a pozirala je i s glavnim glumcima, Slavkom Sobinom i Tihanom Lazović.

Fotografije je objavila i na svojem profilu na Instagramu, a uz njih je u detalje prepričala i neugodan susret koji joj se dogodio nakon premijere.

Njezin status prenosimo u cijelosti.

"Sinoć sam bila na premijeri filma 'Samo kad se smijem', koji me držao za srce i čupao ga... Ana Magaš je bila inspiracija. Žena koju je nasilni moćnik tukao i zlostavljao, a svi oko nje su okretali glavu od njezinih modrica. Ubila ga je nožem u kuhinji, dok se pokušavala obraniti od njegovog davljenja. Prvotno je osuđena na 12 godina. Dijete joj je oduzela muževa svojta.

Nakon toga sam otišla na jedan rođendan. Sjela sam do jedne poznate gospođe koja je plakala jer joj je 'uginuo aligator'. Počele smo se verbalno takmičiti koju više što boli. Kad je rekla da ima Hashimoto, odgovorila sam: 'Ja imam bivšeg.' Meni je bilo duhovito, njoj nije. Pokušala sam drugačije. 'Maloprije sam gledala film inspiriran Anom Magaš.' - 'Tko je to?', pita me ona, premda smo nekad bile generacija. 'Ona žena što je ubila muža, jer ju je zlostavljao. E, ona je dobila 12 godina. Znači, ja bih sad već izašla', zaključih. Meni je moj cinizam opet bio duhovit. Njoj očito ne.

Pogledala me i kaže: 'Čuj, 'ko ti je kriv, sama si ga birala, pa nisi valjda glupa'. Pa glupo kažem: 'Ahaa, to je ono, kriva sam što sam silovana, jer sam nosila minicu.' - 'Ma daj, kaj ti je, pa i ja nosim minicu.', odgovara mi ona. Onda me pitala: 'Kaj ti je s djetetom?', bez imalo empatije za sve što sam prije toga rekla. Promrmljam - '14 dana kod mene, 14 kod...' nisam završila, kad kaže ona: 'Bar nas sve zabavljaš...' Htjela sam odgovoriti: 'Šteta što ti nas nikad nisi zabavila', ali nisam. Ustala sam kao prava Severina, nasmijala se i otišla plesati."

"Vjerujem da bi moju sugovornicu film 'Samo kad se smijem' isto jako zabavio. Jer Sobin (Frane) baš tuče 'glupu' Tihanu Lazović (Tinu), koja ga nije ostavila vjerujući u ljubav i nadajući se da će netko biti bolji.

20 godina nakon 'glupe' Ane Magaš, nije se baš puno promijenilo. Problem kod zlostavljača je zapravo okolina koja i dalje misli da je žena sama kriva i glupa ili još gore, da joj je mjesto unutar četiri zida, bez prava na provod, na slobodu. Blago nama glupima s ovakvim pametnima. Hvala redateljici Vanji Juranić što se za nas glupe bavi ovom temom. Hvala briljantnoj Tihani Lazović i jednako maestralnom Slavku Sobinu", napisala je Severina.

Severina je zatim u komentarima ispod objave spomenula i redatelja Predraga Ličinu.

"I na kraju, hvala legendarnom Predragu Ličini, kojeg sam srela nakon izlaska iz kina. Kao i uvijek, besprijekorno odjeven, Fred Perry vesta, Ben Sherman hlače i Dr. Martens cipele. Na glavi Persol naočale, model kombinacija Rip Kirbyja i Jarvisa Cockera. Sjela sam do njega i on me upitao – hej, da li znaš kako se zove Mađar u svemiru? Ja slegnem ramenima – ne znam. Kaže on – Mađar u svemiru se zove Astro-Ugar! Ja odvalim od smijeha i mislim si – kakav kreten", dodala je.

"Ma hvala tebi", odgovorio joj je Ličina.

