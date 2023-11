Mila Elegović ukrala je show na baletu u Zagrebu, pogledajte zašto su se svi okretali za njom!

Mila Elegović došla je na praizvedbu baleta "Hamlet" u zagrebačkom HNK u izdanju u kojem je bila mamac za poglede.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica te pjevačica Mila Elegović (53) gdje god se pojavi, ukrade svu pažnju.

Ništa drugačije nije bilo ni na praizvedbi baleta "Hamlet" u zagrebačkom HNK-u, gdje se pojavila u atraktivnom izdanju.

Mila je nosila crni outfit s prozirnim detaljima, u kojem je istaknula vitku figuru te je po dolasku samouvjereno pozirala fotografima nasmiješena od uha do uha.

Glumica koja uvijek izaziva divljenje svojim mladolikim izgledom, ne krije i da odlazi na tretmane uljepšavanja.

"Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati izgledat ćeš k'o nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado ni zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno", priznala je u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Tom je prilikom ispričala i kako održava liniju.

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju, i to je, ajmo reći, predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, izbalansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti, kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju jer u koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", otkrila je.

Mila je tijekom dugogodišnje karijere ostvarila brojne nezaboravne filmske, televizijske i kazališne uloge, za koje je nagrađena i priznanjima struke.

