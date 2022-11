Severina zablistala u kombinaciji u kakvoj od nje nismo navikli, evo zašto kažu da je najposebnija

Severina objavila fotografiju na kojoj pozira u elegantnom odijelu, a brojni lajkovi i komplimenti njeznih obožavatelja ni ovaj put nisu izostali.

Severina je na profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u elegatnom izdanju, a kojem je dodala i jedan sportski detalj.

Pogledaj i ovo Ona zna što radi Severina u čast grada Koprivnice napravila feštu pa publici priredila zavodljiv spektakl na pozornici!

50-godišnja pjevačica pozirala je u odijelu bež boje i majici na kopčanje ispod koje se nazirao dekolte, a cijelu je kombinaciju začinila sportskom šiltericom i torbicom neobičnog dizajna.

"Najposebnija", "Dugo te nismo vidjeli", "Prelijepa, preslatka i veoma elegantna", "Blista", zaključili su njezini pratitelji.

Nakon nedavno održanog velikog koprivničkog koncerta, tijekom kojeg je oboren i rekord posjećenosti dvorane, Severina je objavila vijest koja je obradovala sve one koji nisu uspjeli te večeri ući u dvoranu, no još više same Varaždince – nakon točno 10 godina, 10. veljače 2023. vraća se u Arenu Varaždin.

Upravo je koncert iz 2013., u sklopu tadašnje turneje ''Dobrodošao u klub', ostao u sjećanjima mnogih Varaždinaca kao glazbeno-vizualni spektakl, no nema sumnje da će Severina i ovog puta prirediti večer za pamćenje.

Baš kao i na velikom ovoljetnom koncertu u Opatiji, na pozornici će joj se pridružiti prošireni prateći orkestar, među kojima i gudači i trubači, a posebno osmišljen repertoar goste će provesti kroz retrospektivu najvećih hitova koji su obilježili Severininu karijeru, od samih početaka pa sve do danas. Mnogi od njih sjajan su poziv za provesti predvalentinovsko večer u najljepšem društvu i atmosferi.

