Severina poslije 10 godina najavila spektakl u Varaždinu, vijest je razveselila njezine obožavatelje!

Nakon dugih 10 godina Severina se vraća u Varaždin, a publiku će zabavljati u varaždinskoj Areni u veljači sljedeće godine.

Nakon nedavno održanog velikog koprivničkog koncerta, tijekom kojeg je oboren i rekord posjećenosti dvorane, Severina je objavila vijest koja je obradovala sve one koji nisu uspjeli te večeri ući u dvoranu, no još više same Varaždince – nakon točno 10 godina, 10. veljače 2023. vraća se u Arenu Varaždin.

Pogledaj i ovo Ona zna što radi Severina u čast grada Koprivnice napravila feštu pa publici priredila zavodljiv spektakl na pozornici!

Upravo je koncert iz 2013., u sklopu tadašnje turneje ''Dobrodošao u klub', ostao u sjećanjima mnogih Varaždinaca kao glazbeno-vizualni spektakl, no nema sumnje da će Severina i ovog puta prirediti večer za pamćenje.

Baš kao i na velikom ovoljetnom koncertu u Opatiji, na pozornici će joj se pridružiti prošireni prateći orkestar, među kojima i gudači i trubači, a posebno osmišljen repertoar goste će provesti kroz retrospektivu najvećih hitova koji su obilježili Severininu karijeru, od samih početaka pa sve do danas. Mnogi od njih sjajan su poziv za provesti predvalentinovsko večer u najljepšem društvu i atmosferi.

