Seve predstavila svoje muškarce bez kojih ne može, jednog nikako ne mijenja: ''On je moj vjetar u leđa, noge same krenu kad zasvira!''

Severina je uz snimke s koncerta u Makedoniji predstavila svoje članove benda na vrlo poseban način.

Naša pjevačica Severina u subotu je nastupila u Areni "Boris Trajkovski" u Skopju, a prilikom koncerta objavila je atmosferu na Instagramu te predstavila svoje "pogonsko gorivo".

"Ono do čega ja jako držim i do čega mi je stalo, jer je to moje pogonsko gorivo, je odličan bend, odlični muzičari, kojih je bilo jako puno na bini i koji su dali sve od sebe da ova večer ostane zauvijek upamćena i zauvijek urezana u srca publike, ali i nas samih", započela je Severina.

Zatim je predstavila članove svog benda:

"1. Neoženjen, visok, crn, mlad, najbolji gitarista Balkana i šire, Ivan Pešut, ovogodišnji dobitnik Porina za najbolji instrumentalni album (izvođač i producent) i za producenta pop albuma godine.

2. Kad Dario Mihić zapjeva - sve stane, kao da se resetiramo i koncert može krenuti ispočetka. Bilo bi mi žao da ode, ali mu držim fige da uspije u onom što želi. Go baby, you rock!

3. Najbolji jazz basist svih vremena i nevremena, Henry Radanović, prestao je brojati nagrade Status, sad samo broji lovu i uživa u mirovini.

4. Super Mario (Novaković), najmlađi, ali vođa benda, ima respect svih "teškaša" na bini. Svi smo ponosni na njega. Naročito Alenka Milano, koja mu je i svojevrsna mentorica i koja je spiritus movens naše družine. Takve dvi se ne rađaju. Osim možda Daria Hodnik, koja nas osvaja svojim vokalom.

5. Žao mi je bilo kad je Ivo Popeskić otišao iz benda, ali postao je glavni producent Porina. Zaslužan je za brdo dobre glazbe i umjetnika, ali ja ga volim jer je duhovit do boli. Love youuu!

6. Bruno Urlić je naš dobri duh još od ‘prije Krista‘, on svojom violinom oplemeni svaku pjesmu i koncert. Volimo te, Brunči...

7. Trubači Antonio Geček i Zvonimir Bajević sviraju sa svima, ali s nama im je najbolje, jer su i oni tad najbolji.

8. Mijenjam sve, al‘ bubnjara ne. Damir Šomen je moj vjetar u leđa, u noge koje same krenu kad on zasvira. On ne lupa, on svira bubnjeve, on ih jede, on je simply the best!”, napisala je pjevačica u opisu.

Obožavatelji su isto tako primijetili ljubav i pozitivnu energiju koju dijele Severina i njezin bend.

''Baš se vidi da guštate i da se volite, ma gdje ćeš bolje”, ''Predivna, okružena ljubavlju i profesionalizmom. Zato jeste diva za divljenje. Volim što se volimo'', ''Koja snaga koja motivacija, a tek ljubav”, nizali su se komentari.

