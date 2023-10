Severina priznala koji je to slavni sportaš izazvao potpuno nepoznat osjećaj u njoj ovih dana: "Gledam ovo, znojim se i igram s njim..."

Severina je na svom profilu na Instagramu komentirala dokumentarnu seriju o Davidu Beckhamu i priznala svojim pratiteljima da je ostala oduševljena.

Dokumentarna serija o životu Davida Beckhama izazvala je veliki interes javnosti i privukla veliki broj gledatelja, a oduševila je i Severinu koja je to podijelila sa svojim pratiteljima na profilu na Instagramu.

Severina je u priči na Instagramu priznala kako nije pratila danas umirovljenog Davida dok je aktivno igrao nogomet, ali da bi sada išla na sve njegove utakmice.

"Gledam ovo, znojim se i igram s njim... Kakvo ludilo i nepoznat osjećaj u meni, jer niti sam pratila nogomet niti D. Beckhama (osim što je zgodan), ali bih sad odmah išla na sve te utakmice... Nogomet i ljubav... I Victoria... Pobjeda, woooow!", napisala je.

A osim Davidova imena ovih je dana ponovno postalo aktulano ime njegove navodne ljubavnice s kojom je svojevremeno varao Victoriju, Rebece Loos. O toj su temi upravo David i njegova supruga Victoria odlučili prvi put progovoriti pred kamerama i oglasili se o skandalu za koji su priznali da im je umalo uništio brak. Rebecca, koja danas ima 46 godina, medijima je prodala priču o navodnoj aferi s nogometnom zvijezdom dok je radila kao njegova asistentica nakon njegova prelaska iz Manchester Uniteda u Real Madrid.

Govoreći u njihovu obiteljskom dokumentarcu "Beckham", Victoria je jedva suspregnula suze dok je Rebeccine navode opisala kao najteže razdoblje u njezinu i Davidovu životu. Izjavila je da to je bio jedini put u njihovu braku kada je osjećala da više ne pripadaju jedno drugome.

David je otkrio da su se oboje osjećali kao da se guše i da se svaki dan osjećao fizički bolesno dok se pokušavao boriti za svoj brak. Sada, 20 godina nakon skandala, Rebecca se ponovno našla u središtu pozornosti, i to nakon što se preselila u Norvešku i nakon što je prethodno rekla da ne žali što je progovorila o aferi 2003. godine.

Ona je danas u braku s norveškim liječnikom Svenom Christjarom Skaiom kojeg je upoznala snimajući reality TV seriju "71 stupanj sjeverno" i bavi se podučavanjem joge dok vodi potpuno novi i drugačiji način života nego prije 20 godina kada je detaljno opisala romansu s Davidom za "News of the World" i prije nego što se prijavila za sudjelovanja u nekoliko reality emisija. Uz to je pozirala u toplesu za nekoliko muških časopisa uključujući Zoo i Playboy, a prema pisanju britanskih medija, zaradila je više od milijun funti na svojoj priči.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Pogledajte kako je Marko Livaja izgledao na samom početku karijere, tada ga još nisu krasili ni zaštitni znakovi kojima se danas hvali!

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Zanimljivosti Pogledajte što sve može djevojčica od koje je bježao Fabijan, ono što izvodi izgleda i pomalo bolno: "Svaka čast!"