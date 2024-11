Severina bez dlake na jeziku progovorila o prijetnjama i ucjenama: "Nisam osoba za zastrašivanje"

Uoči dočeka 2025. godine, Severina je dala veliki intervju u kojem se, među ostalima, dotaknula i borbe za skrbništvo nad sinom.

Za nešto više od mjesec dana slavit ćemo doček 2025. godine, a veliki se spektakl sprema u Sarajevu. Tamo će program na glavnoj pozornici uveličati Severina, koja je povodom promocije imala veliki intervju za Klix.ba.

Osim programa dočeka, Severina se u intervjuu dotaknula političke situacije, kao i nekih crtica iz svoje prošlosti, otkrivši kako je jedno vrijeme trebala živjeti u Sarajevu.

"Želja mi je bila da studiram u Sarajevu, ali je onda počeo rat, nakon toga smo radili mnoge koncerte. Nedostaju sarajevska druženja koja su bila najbolja. Cijela regija je moja zemlja i svi stanovnici i Srbije, BiH, Makedonije, Hrvatske, Slovenije su moji ljudi. Dosta godina iza mene su doprinijele da me ljudi smatraju svojom", poručila je Severina.

Nezaobilazna tema bila je i njezina borba za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, koja se vodi cijelo desetljeće.

"Taj primitivni sklop u glavi mi nije jasan, oni ne mogu reći da im je žao. Kada dođu na pozicije više nisu ljudi, nemaju osjećaja, već samo glume face. U mom svijetu normalno je da javno govorim. To je moja društvena odgovornost. Nove generacije treba odgajati da se ne boje izražavati svoje mišljenje. Volim sve narode, ali ne volim svaku vlast. Moja godina je počela tako da je donesena presuda da opet ostanem bez djeteta. Kakva je to presuda?", izjavila je Severina.

Dodala je i što se još događalo iza scene te što joj je bilo uvjetovano: "Prijećeno mi je ubojstvom i silovanjem. Moja politika sam ja. Rekli su mi ako uđem u HDZ da mi se ništa od ovog što sam prošla neće dogoditi. Igrom slučaja sam postala aktivistica, a za to me potaknula moja osobna borba. Ravnateljica osnovne škole mog sina je poslala 26 dopisa na sud protiv mene. Kada sam to vidjela pitala sam je da li je normalna. Ja sam samo majka, četiri godine sam šutjela. Kada sam progovorila, prestala je to raditi. Lagala je na sudu."

Severina je imala komentar i na pojedine političare, pogotovo Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, pogotovo nakon privođenja i zastrašivanja krajem kolovoza.

"Političari se brane na način da, ako ti dirneš njih, oni čitav narod stave ispred sebe. Prvo su me nazvali ustašom pa su mi u jednoj emisiji rekli da mi je djed bio 'četnički vojvoda'", tvrdi Severina, dok je za predsjednika Srbije bila jasna: "Ja nisam osoba pogodna za zastrašivanje. Neću u Srbiju dok god je Vučić na vlasti. On je karikatura."

Za sam doček obećala je kako će gorjeti poput Vječne vatre.

Kompletan intervju pročitajte na Klix.ba.

