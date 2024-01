Otkriveno koga su to sočno tračale Selena Gomez i Taylor Swift, kamere ih uhvatile kad se tome nisu nadale!

Selena Gomez i Taylor Swift tračale Timotheeja Chalameta i Kylie Jenner, koja je navodno zabranila jednoj od njih se da s njim fotografira.

Kamere su na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu štošta zanimljivoga snimile, pa čak i zvijezde u trenucima kada su mislile da ih nitko ne gleda, poput Selene Gomez i Taylor Swift.

Njih dvije potajice su razgovarale, a pridružila im se i supruga glumca Milesa Tellera Keleigh Sperry i čini se kako su sve tri tračale novi slavni ljubavni par Timotheeja Chalameta i Kylie Jenner. Dogodilo se to tijekom pauze za reklame, kada je Selena došla do Taylorina i Keleighina stola te im rekla nešto na što su one u nevjerici otvorile oči i napravile šokirane izraze lica.

Taylor ju je tada upitala: "S Timotheejem?!", na što je Selena potvrdno klimnula glavom.

Naravno da se snimka ekspresno proširila društvenim mrežama i da su korisnici analizirali njihov govor s usana te zaključili da su razgovarale o Timotheeju i Seleninoj želji da se fotografira s njim, no Kylie joj je to navodno zabranila. Inače, Selena i Timothee su dobri kolege i prijatelji, a zajedno smo ih gledali u romantičnom filmu "Kišni dan u New Yorku" redatelja Woodyja Allena.

