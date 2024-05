Bio je velika zvijezda, a sad na vidjelo izlaze sve grozote koje je radio: Javila se njegova nova žrtva i ispričala na što ju je tjerao!

Sean Diddy Combs suočava se s novim seksualnim optužbama, ovog puta oglasila se bivša manekenka koja ga je upoznala 2003. godine.

Sean "Diddy" Combs, poznat i kao P. Diddy, suočava se s još jednom tužbom za seksualno napastovanje.

Bivša manekenka Crystal McKinney tvrdi da ju je kontroverzni reper jednom prisilio na oralni seks tijekom "Men’s Fashion Weeka" 2003. godine.

Prema sudskim dokumentima koje je TMZ dobio u utorak, tada 22-godišnja McKinney upoznala je Combsa u New Yorku.

Naime, Combs ju je tada navodno pozvao natrag u svoj studio, gdje su on i nekoliko njegovih prijatelja počeli piti Hennessy i dijeliti džointove. Međutim, McKinney ističe kako je džoint bio vrlo jak jer je navodno bio pomiješan s nekim drugim narkotikom. Unatoč tome što je bio u stanju delirija, Combs je navodno zahtijevao da pođe za njim u kupaonicu.

Kada su ušli u spomenutu kupaonicu, navodno je nasrnuo na nju i gurnuo joj glavu prema svom međunožju te joj naredio da ga oralno zadovolji. Kad je McKinney to odbila učiniti, Diddy joj je navodno zgrabio glavu još jače te ju je natjerao na oralni seks.

Nakon toga je pokušala otići, ali je osjetila vrtoglavicu i izgubila je svijest. Tek kad je došla k sebi u stražnjem dijelu taksija, shvatila je da je bila silovana. Kao ishod navodnog incidenta, McKinney tvrdi da ju je manekenska industrija ocrnila i da je patila od teške depresije, a čak je pokušala i samoubojstvo godinu kasnije.

Prema Page Six, McKinney traži neodređenu odštetu.

Kao što je i od ranije već poznato, bivša manekenka samo je jedna od nekolicine osoba koje su optužile repera za napastovanje otkako je reperova bivša djevojka Cassie Ventura podnijela ogromnu tužbu protiv njega u studenom 2023. godine. Cassie, čije je službeno ime Casandra Ventura, hodala je s Combsom duže od deset godina, a istaknula je da ju je tijekom njihove veze Combs više puta napao, okrutno je tukao i silovao te kontrolirao svaki aspekt njezina života.

Suočila se s ciklusom zlostavljanja, nasilja i seksualne trgovine, sve dok njihova veza nije okončana 2018., navodi se u tužbi.

Prema prethodnim pisanjima medija, upoznala je osramoćenog glazbenog mogula 2005. kada je imala samo 19 godina. On je započeo sa zlostavljanjem te forsiranjem da se upusti u spolni odnos s muškim prostitutkama dok je on snimao, fizički je zlostavljao i drogirao.

Navodno je ocrnjeni glazbenik inzistirao na tjednim susretima i opetovano joj govorio da je to njihova tajna.

Combs je jedan od najutjecajnijih producenata u hip-hopu te iznimno uspješan izvođač.

Karijeru je započeo 90-ih kao lovac na talente u Uptown Records, prije nego što je osnovao svoju izdavačku kuću Bad Boy Records 1993. godine. Pripisuju mu se zasluge za otkrivanje i uspjeh brojnih glazbenih zvijezda, kao što su Notorious B.I.G., Mary J. Blige i Usher.

Kao izvođač, svjetsku slavu stekao je 1997. godine kada je izdao svoj debitantski album "No Way Out", na kojem je i hit-pjesma "I'll Be Missing You", koju je posvetio Biggieju nakon njegove tragične smrti.

Izvan glazbe radio je i kao televizijski producent, lansirao je vlastiti brend odjeće Sean John, bio je ambasador raznih brendova te je suosnivač televizijske kuće Revolt. Časopis Forbes 2022. godine procijenio je njegovo bogatstvo na milijardu dolara.

Nakon stravičnih optužbi mnoge tvrtke i brendovi raskinuli su suradnje s njim

