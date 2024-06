Naša glumica posljednjim je potezom dobila gomilu komplimenata: ''Neka se mlađe sakriju...''

Glumica Sanja Vejnović objavila je fotografije bez trunke šminke i još jednom pokazala zašto ju prati nadimak najljepše.

Naša glumica Sanja Vejnović jedna je od omiljenijih zvijezda u Hrvatskoj, a svojom prirodnom ljepotom i sa 61 godinom redovno oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Na svojim društvenim mrežama to je napravila i sada te podijelila svoju fotografiju bez trunke šminke. Njenom prirodnom ljepotom svi su bili očarani.

''Svaka čast, predivna si'', ''Sanja, izgledate predivno'', ''Koja prirodna ljepota'', ''Uvijek lijepa i zgodna žena'', ''Zauvijek mlada'', ''Mlađe ti nisu do koljena, mogu se sakriti, žena si u najboljim godinama'', pisali su joj pratitelji.

Ranije ove godine Sanja je u IN magazinu potvrdila i da nije imala nikakve estetske zahvate.

"Ne, uopće mi nije ni došlo! To zvuči kao da sam ja protivnik filera. Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna", kazala je Sanja.

Iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

