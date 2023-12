Sandra Perković oglasila se samo nekoliko sati prije vjenčanja, evo što radi dok traju velike pripreme!

Sandra Perković oglasila se nekoliko sati prije svog vjenčanja na zadnji dan 2023., evo što je objavila.

Naša atletičarka Sandra Perković oglasila se nekoliko sati prije vjenčanja na svojim društvenim mrežama, ali oko velikog događaja danas i dalje mudro šuti.

Sandra je zahvalila godini na izmaku i objavila svoje fotografije s atletskih staza, a na vjenčanje se nije osvrtala.

''Draga moja 2023., iako nisi bila moja najbolja, ali si bila moja najdraža i najteža sportska godina. Sport čine pobjede, ali do njih ne možeš doći bez poraza, njega čine konstantno učenje i želja za napretkom , on je zaista jedinstven, surov i poseban! Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su po ne znam koji puta bili uz mene i cijeli moj tim! Bilo je to jedno ludo i nezaboravno, ponekad i teško putovanje, ali je došlo do kraja i spremna sam za neke nove priče, neke nove stranice sportske povijesti i za neka nova dokazivanja. A do tada , volim vas i doviđenja!'' napisala je.

Podsjetimo, prije nekoliko dana saznalo se da se Sandra udaje se za svog dugogodišnjeg partnera Edisa Elkasevića na samo Silvestrovo.

Sama ceremonija i proslava održat će se u Zagrebu, a Sandra će odjenuti haljinu poznate dizajnerice i prijateljice Aleksandre Dojčinović.

"Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja", rekao je blizak izvor za Večernji list.

Sandra i Edis zaručili su se prošle godine na jednom putovanju.

"Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", ispričala je Perković u IN magazinu.

