Sandra Perković udaje se na samo Silvestrovo, poznati su detalji vjenčanja koje se dugo čekalo!

Sandra Perković izreći će sudbonosno "da" svom partneru Edisu Elkaseviću na Silvestrovo, evo detalja svadbe.

Naša uspješna atletičarka Sandra Perković proteklih mjeseci pratiteljima je nekoliko puta dala nagovijestiti da se udaje za partnera Edisa Elkasevića.

Sada je poznato da će se udati na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima će tako dočekati i Novu 2024. godinu.

Sama ceremonija i proslava održat će se u Zagrebu, a Sandra će odjenuti haljinu poznate dizajnerice i prijateljice Aleksandre Dojčinović.

"Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja", rekao je blizak izvor za Večernji list.

"Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine", rekla je Sandra pred kraj studenog u jednoj emisiji gdje je otkrila i jesu li joj prijateljice na djevojačku dovele stripera.

"Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban", objasnila je.

Podsjetimo, Sandra i Edis zaručili su se prošle godine na jednom putovanju.

"Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna. Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba", ispričala je Perković u IN magazinu.

