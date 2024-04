Internetom kruže uređene fotografije Ryana Goslinga koje su napravile pravu pomutnju na društvenim mrežama: "Što mu se dogodilo?"

Ryan Gosling pojavio se na premijeri svog novog filma "The Fall Guy", ali s tog događaja internetom kruže njegove uređene fotografije koje upućuju na to da je glumac stavljao filere.

Glumac Ryan Gosling glasi za jednog od najpoželjnijih i najljepših muškaraca na svjetskoj sceni.

Gosling je sve oduševio svojom ulogom u hit-filmu "Barbie", u kojem je tumačio lika Kena, ali sada internetom kruže fotografije na kojima Ryan ima drukčiji izgled lica.

Međutim, u pitanju su uređene fotografije koje su napravile pravu pomutnju na društvenim mrežama.

"Izgleda kao orangutan", "Je li on to stavljao filere?", "Užas", nizali su se komentari.

🚨 New screenshots of Ryan Gosling looking seemingly different recently became viral online. It appears that cosmetic surgery was made onto the actors face. pic.twitter.com/3odIwk1Ji3 — elais (@allontanarsie) April 24, 2024

Mnogi su sumnjali da je glumac imao estetsku korekciju poput botoksa ili filera. Neki su pak nagađali da je otekli izgled glumca zapravo alergijska reakcija, dok su neki sumnjali na suplemente koji zaustavljaju debljanje.

Ipak, Ryan se pojavio na premijeri svog novog filma "The Fall Guy" u sklopu ovogodišnjeg SXSW festivala u Ostinu, ali na originialnim fotografijama izgledao je besprijekorno.

Podsjećamo, Ryan Gosling nedavno je iznenadio je svojom pratnjom na 96. dodjeli nagrada Oscara u Dolby Theatreu u Hollywoodu.

Iako se nagađalo kako će mu pratnja biti supruga Eva Mendes zbog videa koji je uoči dodjele objavila na Instagramu, Ryan je došao u pratnji svojih roditelja, majke Donne i oca Valerija, te sestre Mandi.

Obiteljske fotografije Goslingovih s najglamuroznijeg crvenog tepiha

Inače, Ryan i Eva zaljubili su se na setu filma "Grijesi očeva" 2011. godine, a vjenčali su se u strogoj tajnosti i nitko ne zna točno kada ni gdje.

Zajedno su dobili dvije kćerkice, Esmeraldu i Amandu, a Eva se nakon udaje povukla iz glume i posvetila obiteljskom životu.

