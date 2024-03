On je možda samo Ken, ali o ovome što je priredio na dodjeli Oscara pričat će se još dugo!

Ryan Gosling je na dodjeli Oscara izveo pjesmu "I'm Just Ken" iz filma "Barbie".

Glumac Ryan Gosling oduševio je nastupom na 96. dodjeli nagrada Oscar.

Gosling je na dodjeli uskočio u svoju ulogu Kena i izveo je pjesmu "I'm Just Ken" iz filma "Barbie", koja je bila i nominirana za Oscara u kategoriji najbolje originalne pjesme.

U ružičastom odijelu sa šljokicama, glumac je započeo izvedbu dok je sjedio u publici iza kolegice iz filma Margot Robbie, koja nije mogla zadržati smijeh. Zatim se popeo na pozornicu, gdje su mu se pridružili producent Mark Ronson na gitari i hrpa plesača, a pravo iznenađenje uslijedilo je kad je na pozornicu išetao i legendarni gitarist Guns N' Rosesa Slash, koji je također zasvirao.

Goslingu su se pridružili i drugi Kenovi iz filma, glumci Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa i Kinglsey Ben-Adir, a u jednom trenutku se spustio i u publiku do redateljice Grete Gerwig te kolegica iz filma Margot Robbie i Americe Ferrere, koje su zapjevala s njim.

Ryan Gosling performing “I’m Just Ken” at the #Oscars.



pic.twitter.com/wdDIoAqjWX — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Iako pjeva da je samo Ken, Ryan je pokazao i da je pravi showman, posebice nakon što se tjednima uoči dodjele nagađalo hoće li uopće nastupiti, s obzirom na to da na Oscarima 2017. godine nije s kolegicom Emmom Stone izveo njihovu pjesmu "City of Stars" iz filma "La La Land", već je umjesto njega nastupio John Legend.

Pogledaji ovo Celebrity Miljenik žena iznenadio svojom pratnjom na dodjeli Oscara, lijepu suprugu ostavio je u garderobi?

A malo nakon Goslingova nastupa, Oscara za najbolju originalnu pjesmu osvojila je Billie Eilish za pjesmu "What Was I Made For?", koja je također soundtrack iz filma "Barbie".

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Potpuno gol glumac napravio pomutnju na dodjeli Oscara, ključni dio sakrio je samo omotnicom, a evo što se dogodilo kad ju je morao otvoriti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Voditelj Oscara ismijao tešku prošlost omiljenog glumca, njegova reakcija širi se društvenim mrežama!