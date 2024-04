Vežite se! U kina 25. 4. dolazi akcijska komedija koja će vas izuti iz cipela

Kaskader, novi film Davida Leitcha, spaja zvijezde prošlogodišnjih hitova Barbie i Oppenheimer – Ryana Goslinga i Emily Blunt.

Ono o čemu je kao Ken u filmu Barbie samo sanjao, u akcijskoj komediji Kaskader (The Fall Guy) će ostvariti. Naime, naslovnog junaka, mačo kaskadera, u filmu redatelja Davida Leitcha glumi Ryan Gosling, a glavnu žensku ulogu tumači Emily Blunt koju smo proteklog ljeta gledali u glavnom rivalu Barbie, Oppenheimeru.

PR Foto: PR



O PRIČI:

Nominiran za Oscara Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Driving) glumi Colta Seaversa, ozlijeđenog kaskadera s ožiljcima koji je dao otkaz prije godinu dana kako bi se usredotočio na svoje fizičko i mentalno zdravlje. Sada je pozvan natrag na dužnost kada zvijezda visokobudžetnog filma koji je režirala njegova bivša djevojka Jody Moreno - glumi je dobitnica Zlatnog globusa Emily Blunt (Oppenheimer, Tihi grad, Sicario) - nestane.

Dok nemilosrdni producent filma (dobitnica Emmyja Hannah Waddingham; Ted Lasso) pokušava prešutjeti nestanak zvijezde Toma Rydera (dobitnik Zlatnog globusa Aaron Taylor-Johnson; Brz kao munja) od studija i medija, Colt izvodi svoje najbolje vratolomije. za film, pokušavajući, više-manje, ponovno šarmirati Jody, bivšu djevojku. Ali dok se misterij oko nestale zvijezde počinje razotkrivati, Colt se nađe uhvaćen u zlokobnu i zločinačku zavjeru koja će ga gurnuti na rub pada opasnijeg od bilo kojeg štosa.

PR Foto: PR

Inspiriran hitom iz 1980-ih, u filmu također glume Winston Duke (franšiza Black Panther) i nominirana za Oscara Stephanie Hsu (Svugdje odjednom). Prema scenariju Drewa Pearcea (Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw), film su producirali Kelly McCormick (Lightning Up, Nobody i Atomic Blonde) i David Leitch za 87North te Ryan Gosling i Guy Casady (Igra prijestolja, Steve Jobs i izvršni producent nadolazeće serije Ripley) za Entertainment 360. Izvršni producenti filma su Drew Pearce, Geoff Shaevitz iz Entertainment 360 i tvorac originalne TV serije The Fall Guy Glen A. Larson.

ULOGE: Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu

REDATELJ: David Leitch

SCENARIST: Drew Pearce

PRODUCENTI: David Leitch, Kelly McCormick, Ryan Gosling, Guymon Casady

IZVRŠNI PRODUCENTI: Drew Pearce, Geoff Shaevitz, Glen A. Larson

ŽANR: akcijska drama