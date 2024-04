Ryan Gosling: „Zbog straha sam skočio s 12. kata“

Kanadski glumac Ryan Gosling ima “filmsku” biografiju. Niz nevjerojatnih događaja i anegdota iz njegovog stvarnog života otkriva koliko “pravog” Ryana ima u njegovim ulogama.

Prošle smo ga godine u filmu Barbie gledali kao Kena i tom je svojom ulogom iznova pokazao da je izvrstan glumac koji odlično pjeva i pleše i koji zna kako pronaći put do publike te zasjeniti čak i glavnu zvijezdu filma koja tumači naslovnu ulogu. Od četvrtka, 25. travnja u kinima ga opet gledamo kao “outsidera” koji će se prometnuti u glavnog junaka. Naime, iako Ryan Gosling ovog puta tumači naslovnu ulogu u akcijskoj komediji Kaskader, riječ je o čovjeku sa zanimanjem koje se, u smislu popularnosti u filmskoj industriji, smatra marginalnim.

Nakon niza odličnih filmova različitih žanrova, nema sumnje da je Gosling odličan glumac, no kao kaskader Colt Seavers, činim nam se, nije trebao previše razmišljati o glumi, nego iskoristiti prethodno filmsko iskustvo i biti ono što zapravo jest – emotivac i frajer, buntovnik i romantik, piše Kinofilm.

Dakako, jedan od razloga zbog kojih je želio snimati film Kaskader jest i redatelj David Leitch.

“Njegov sam obožavatelj, a činjenica da je i on i sam nekada radio kao kaskader, projekt čini još uzbudljivijim! Što može biti autentičnije od akcijskog filma iza kojeg stoje ljudi koji su takve stvari i sami radili?!”, rekao je Ryan Gosling promovirajući Kaskadera.

A i on sam je radio “takve stvari”. Naime, u akcijskoj drami Vožnja (Drive, 2011.) glumio je kaskadera koji je dodatno zarađivao kao “vozač za bijeg”, odnosno pomagao pljačkašima. A kad je jedna, naizgled rutinska, pljačka pošla u sasvim drugom smjeru, morao je spašavati goli život. U sličnoj situaciji naći će se i sada, samo onda je to činio kako bi se približio svojoj zgodnoj susjedi, a u Kaskaderu bivšoj djevojci koju tumači Emily Blunt.

“Kaskader je film koji govori o snimanju filmova i ljudima koji te filmove stvaraju. Nema tu superheroja, samo predanih radnika kakav je i Colt Seavers kojeg glumim. On je samo ‘običan tip’ koji želi iznova osvojiti djevojku, otporan je na sve nedaće i ne odustaje dok ne postigne što je zamislio”, kaže Gosling o svom liku, a mi ne možemo ne povući paralelu s njegovim stvarnim životom u kojem i nikad nije pristajao na površnost, nego izlazio iz komforne zone kako bi bio što uvjerljivi na velikom platnu. Primjerice, za ulogu u Bilježnici (The Notebook, 2004.) naučio je izrađivati namještaj od drva te su njegovi proizvodi korišteni kao rekviziti na snimanju, za ulogu u Vožnji trenirao je thai boxing, a za La La La Land (2026.) usavršio je svoje znanje plesa i sviranja klavira.

“Film je o kaskaderima i super mi je što mogu pomoći u skretanju pozornosti na to nezahvalno zanimanje i što ih mogu pustiti ih da rade ono što najbolje znaju. Ipak, kako bi film bio uvjerljiv, morao sam i sam snimiti par opasanih scena u kojima sam shvatio s čime se oni svakodnevno nose. Unatoč mom strahu od visine, snimio sam pad s 12. kata i nadao sam se da ću ga se tako riješiti. Straha se nisam riješio, jesam tek nakratko dok smo snimali jer sam imao ogromno povjerenje u te ljude koji slične stvari rade svakodnevno. Osim te, snimio sam i scenu u kojoj me vuku preko Sydney Harbour Bridgea. Snimanje je bilo zakazano za 6 sati ujutro. Ni sam ne znam kako sam je snimio. Kad smo završili otišao sam se naspavati, a kad sam se probudio, prvo što sam pomislio bilo je: je li ovo bio neki vrlo čudan san ili noćna mora?”, pokušao je šalom izraziti nelagodu pri snimanju opasnih scena Ryan Gosling, no bez obzira na to, cjelokupni osjećaj koji ima nakon snimanja Kaskadera je – sjajan.

