Maja Šuput bez pardona napala kolegu Franu Ridjana: "A što se ti smiješ? Napusti objekat! Nije sramota ne znati!"

Roksanda Petronić je u Supertalentu pokazala impresivnu vještinu, a zahvaljujući njezinu nastupu Maja Šuput je dobro nasmijala Franu Ridjana.

Studentica filozofije i obožavateljica glazbe i sporta Roksanda Petronić je na audiciju Supertalenta stigla iz Bosne i Hercegovine i to kako bi predstavila svoju vještinu natprosječne fleksibilnosti, čime se bavi 12 godina.

''Prvo sam otkrila jogu, pa gimnastiku, pa sam htjela nešto više. Udana sam, imam malog sina koji ima tri godine, studiram filozofiju. Za današnje vrijeme rano sam postala majka, djetetu sam bila posvećena prve dvije godine, a onda sam shvatila da se trebam okrenuti i sebi. Dijete mi je samo bilo vjetar u leđa da idem dalje. U ulozi majke sam se snašla prilično dobro, bila sam sama i snašla sam se i nekad je dobro da znate da se možete osloniti na sebe u potpunosti i da vam ne treba nitko durgi da uspijete. Muž i ja se poznajemo od 15. godine, bili smo prijatelji, pa u vezi. Posao kojim se moj muž bavi zahtijeva da bude odsutan, nije lako sve odraditi sam. Cilj moje prijave je da što više ljudi vidi ono što radim i da ostvarim svoje snove", najavila je Roksanda prije izlaska na pozornicu.

"Ovo su sklekovi, jel ovo moguće, ja ne znam što je to", priznala je Maja Šuput i dobro nasmijala Franu Ridjana.

"A što se ti Frano smiješ, pa ti kao da si wikipedia! Nije sramota nešto ne znati, sramota je ne naučiti. Napusti objekt!", poručila mu je Maja. (to u opremu!''

"Ti si odradila nastup s takvom nekom lakoćom, malo kao izraz lica - boli me briga što ćete vi reći, što je kul. Mislim da to može biti mrvicu bolje, poze su impresivne, pogotovo sklekovi, ne bih se usudio ni reći koliko bi to mogao Fabijan ponoviti", izjavio je Davor Bilman.

"Dosta impresivno", zaključio je Fabijan Pavao Medvešek.

"Zbilja si djelovala kao da ti je u najmanju ruku svejedno, a znam da nije, vještina je važna kao i sve vezano za vještinu", poručila joj je Martina Tomčić.

"Ovo je zaista bilo preimpresivno", dodala je Maja za kraj.

